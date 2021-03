Słowacja. Nietypowa dymisja premiera. Kryzys zaczął się od rosyjskiej szczepionki kupionej w sekrecie

Zobacz wideo Ponad pół tysiąca ofiar pandemii dziennie. Ekspertka komentuje

Igor Matowicz w niedzielę 28 marca ogłosił, że przestanie pełnić funkcję premiera. Z rządu nie zamierza jednak odchodzić - zamieni się stanowiskami z ministrem finansów Eduardem Hegerem, który jest członkiem tej samej rządzącej partii - Zwyczajni Ludzie i Nadzwyczajne Osobistości (OLaNO). Nie wiadomo, kiedy do tej zamiany dojdzie.

To ma być sposób na rozwiązanie kryzysu, który trawi słowacki rząd od trzech tygodni. "Przyjmuję wyzwanie!" - powiedział Heger w reakcji na decyzję Matowicza, cytowany przez Associated Press. Zapowiedział też, że natychmiast rozpocznie rozmowy z koalicjantami, w poniedziałek ma spotkać się też z prezydentką Zuzanną Czaputową. Partie wchodzące w skład koalicji - Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi - miały zaakceptować takie rozwiązanie, wcześniej już wzywały dotychczasowego premiera do rezygnacji.

W ostatnich tygodniach rząd w Bratysławie opuściło sześciu ministrów, w tym kilka dni temu - w środę - szkolnictwa i spraw zagranicznych, a wcześniej pracy i zdrowia.

Sekretne zakupy szczepionki z Rosji

Kryzys zaczął się na początku marca, kiedy na jaw wyszła zawarta w tajemnicy przez premiera umowa na zakup dwóch milionów dawek Sputnik V - szczepionki przeciwko koronawirusowi, którą produkuje Rosja. Preparat nie był wtedy - nie jest zresztą jeszcze dziś - zatwierdzony przez Unię Europejską, której Słowacja jest członkiem. Z krytyką spotkało się też "powitanie" pierwszego transportu szczepionki przez premiera i ministra zdrowia na lotnisku w Koszycach.

