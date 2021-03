Dyrektor Muzeum Auschwitz o artykule "New Yorkera": Wypaczanie prawdy historycznej jest bardzo niebezpieczne

W artykule Mashy Gessen, który w piątek ukazał się na stronie magazynu "The New Yorker", znalazły się szczegóły niedawnego procesu dwóch polskich historyków Holokaustu: Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. W lutym sąd nakazał im przeprosić Filomenę Leszczyńską (to ona pozwała naukowców) za informacje zawarte w książce "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski". Więcej na ten temat można przeczytać w artykule poniżej:

Jest wyrok ws. publikacji Engelking i Grabowskiego. Mają przeprosić

Powołując się jeszcze na przykład innego historyka badającego o relacje polsko-żydowskich - Jana Tomasza Grossa - Gessen w podprowadzeniu artykułu pisze, że: "Aby uniewinnić naród z zarzutu wymordowania trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania uczonych za zniesławienie [...]. Kiedy fakty staną na przeszkodzie temu rewizjonistycznemu wysiłkowi, historycy płacą cenę".

"Połowa europejskich Żydów zamordowanych podczas Holokaustu zginęła na terytorium, które przed wojną należało do Polski. Goje, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów, byli wyjątkami" - czytamy w "New Yorkerze".

Dyrektor Muzeum Auschwitz: Wszelkie wypaczanie prawdy historycznej jest bardzo niebezpieczne

W odpowiedzi na tekst Gessen oświadczenie wydał dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

"Artykuł zawiera tak wiele kłamstw i zniekształceń, że trudno jest uwierzyć, iż jest to zbieg okoliczności. Co więcej, jeśli chodzi o Holokaust, wszelkie wypaczanie prawdy historycznej jest bardzo niebezpieczne. Dotyczy to wszystkich form zaprzeczania, rewizjonizmu i deformacji prawdy historycznej" - podkreślił Cywiński.

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przypomniał, że akt oskarżenia wobec historyków miał charakter prywatny.

"Całkowicie szokujące jest założenie, że to naród (wyraźnie wskazany w tym samym zdaniu, które odnosi się do polskiego rządu) odpowiedzialny jest za zamordowanie trzech milionów Żydów" - napisał Cywiński. Jak dodał, "historia była bardzo złożona" i występowały w niej przypadki wydawania Żydów, jednak redukowanie wszystkich Polaków do "kolaborantów, szantażystów czy morderców" jest kłamstwem historycznym.

MSZ zapowiada "zdecydowaną reakcję" ws. artykułu w magazynie "The New Yorker"

Do tez zawartych artykule Gessen odniosło się również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Próba stworzenia obrazu, w którym przypisuje się Polakom odpowiedzialność za śmierć 3 mln Żydów jest czymś niebywałym. Ta manipulacja będzie przedmiotem zdecydowanej reakcji polskiej dyplomacji" - napisał na Twitterze wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk.

- Polska Ambasada w Waszyngtonie jeszcze wczorajszego wieczora skierowała do redakcji "New Yorkera" słowa jednoznacznego oburzenia manipulacyjnym charakterem tekstu, żądając jego usunięcia i wskazując, że jego tezy fałszują historię Holocaustu oraz II wojny światowej. Od reakcji redakcji uzależniamy dalsze działania w tej sprawie - dodał Szynkowski vel Sęk w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Głos ws. publikacji zabrał także Komitet Żydów Amerykańskich na Europę Środkową.

"W przeszłości skrytykowaliśmy polski rząd za lukrowanie prawdy o stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej. Jednak twierdzenie, że Polska rozumiana jako wspólnota etnicznych Polaków i państwo polskie jest winna śmierci 3 mln Żydów, jest wypaczeniem pojęcia Holokaustu" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Tysiące Polaków szantażowało, denuncjowało lub nawet mordowało Żydów. Tysiące polskich rodzin ryzykowało życiem, by pomóc Żydom. Czy my bylibyśmy gotowi na takie poświęcenie?" - dodali przedstawiciele organizacji, którzy przypomnieli, że w czasie II wojny światowej Polska była okupowana przez Niemcy, tak więc błędem jest obarczanie Polaków winą za Holokaust.