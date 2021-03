Zebraliśmy ponad 20 tys. zł na pomoc uchodźcom z Syrii. "Czytelnicy Gazeta.pl okazali wielkie serce"

Zobacz wideo 10 lat wojny domowej w Syrii. Miliony uchodźców, gigantyczne zniszczenia, pogłębiony przez pandemię kryzys

Dokładnie 20 663 zł udało się zebrać we wspólnej zbiórce Gazeta.pl i Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na przychodnię dla syryjskich uchodźców, którzy żyją w skrajnym ubóstwie na północy Libanu. Akcja #PamiętamyoSyrii odbyła się przy okazji 10. rocznicy wybuchu wojny w Syrii. Tutaj przeczytasz wszystkie nasze artykułu o tej ponurej rocznicy.

- Po raz kolejny czytelnicy Gazeta.pl okazali wielkie serce uchodźcom z Syrii mieszkającym w Libanie. W 2019 roku razem zapewniliśmy dach nad głową Maherowi i jego rodzinie. Czterolatek z przepukliną rdzeniową mieszkał w namiocie, a dzięki zbiórce ogłoszonej na stronach portalu Gazeta.pl cała rodzina przeprowadziła się do prawdziwego domu - powiedziała Zofia Kwolek z Fundacji PCPM.

- W ubiegłym tygodniu, wspominając toczący się już 10 lat konflikt, zebraliśmy ponad 20 tysięcy złotych na klinikę w Bire, która bezpłatnie leczy uchodźców syryjskich i najuboższych Libańczyków. Teraz, kiedy sytuacja w Libanie jest skrajnie trudna z powodu kryzysu gospodarczego i pandemii, tego rodzaju wsparcie jest bardzo potrzebne. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i Fundacji PCPM

- powiedziała.

Dla organizacji pomocowych szczególnie ważne są regularne wpłaty - w przeciwieństwie do jednorazowych wpłat są one przewidywalne i pozwalają lepiej planować działania, które prowadzone są stale, jak np. prowadzenie kliniki. Dlatego warto rozważyć stałe wsparcie nawet niewielką kwotą - można to zrobić przez stronę pcpm.org.pl/liban lub ustawiając stałe zlecenie z przelewem na konto mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003, tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich.

