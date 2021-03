Psy Joe Bidena wróciły do Białego Domu. "To członkowie rodziny, wciąż się aklimatyzują"

Michael LaRosa, rzecznik pierwszej damy, potwierdził portalowi USA Today, że oba psy są już z powrotem z parą prezydencką w Białym Domu. Ostatnie kilkanaście dni zwierzaki spędziły w rodzinnej posiadłości, gdzie trafiły po tym, jak młodszy z nich, Major, ugryzł pracownika ochrony. "Skręcasz za róg i widzisz dwie osoby, których nie znasz" - wyjaśniał zachowanie pupila Biden. "Ruszył na ratunek. Jest uroczym psem. 85 proc. ludzi go kocha. On po prostu wszystkich liże i merda ogonem" - tłumaczył.

Impreza psa Majora i zbiórka na schronisko przed inauguracją Bidena

Prezydent podkreślił także, że podróż psów do Delaware była wcześniej zaplanowana i nie wiązała się z pogryzieniem. "Nie odesłałem go do domu za karę. Jill wyjeżdżała na cztery dni, mnie też miało nie być, więc zabraliśmy go do domu" - mówił. Podkreślił jednak, że Major był w domu szkolony.

Rzeczniczka Białego Domu o psach Bidenów: Wciąż się aklimatyzują do nowego otoczenia

"Major był zaskoczony nieznajomą osobą i zareagował w sposób, który spowodował drobne obrażenia. Zajęła się nimi jednostka medyczna Białego Domu. Nie było konieczności dalszego leczenia" - tłumaczyła dziennikarzom rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki. "Champ i Major, psy prezydenta i pierwszej damy - członkowie rodziny - wciąż aklimatyzują się i przyzwyczajają do nowego otoczenia i nowych ludzi" - dodała.

Psaki podkreśliła jednak, że oba psy będą często wracać do Delaware, gdzie para prezydencka wraca od czasu do czasu. Oba psy zostały przygarnięte przez Jill i Joego Bidenów ze schroniska. 14-letni Champ dołączył do rodziny w 2008 roku, natomiast 3-letni Major - dwa lata temu.

