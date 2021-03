BBC przypomina, że w związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ Korea Północna ma zakaz testowania pocisków balistycznych. Czwartkowe zdarzenie zostało już potępione m.in. przez Japonię i Koreę Południową.

REKLAMA

Z kolei w weekend Korea Północna wystrzeliła do Morza Żółtego dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu. Jak wskazuje BBC, tego typu zasięgi nie są zakazane na mocy rezolucji.

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu

Zobacz wideo Zandberg: Nie chciałbym, żebyśmy nagle usłyszeli od naszych partnerów w Europie, że dziękują nam za współpracę

Korea Północna. Zapowiedzi Kim Dzong Una

Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Jednak od szczytu w Wietnamie z udziałem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una w lutym 2019 roku, negocjacje między Koreą Północną a USA są zawieszone.

Północnokoreańskie władze przez długi czas nie odpowiadały na próby kontaktu i ostatecznie nie zdecydowały się na podjęcie dialogu z USA.

- Daliśmy jasno do zrozumienia, że tak długo, jak USA będą poprowadzić ćwiczenia wojskowe u granic Korei Północnej i utrzymywać sankcje, nie ma mowy o żadnym dialogu - poinformowała w ubiegłym tygodniu Cze Son Hui, wiceszefowa resortu spraw zagranicznych. - Jedyne, co do nas dociera z Waszyngtonu po zmianie administracji, to tylko echa fantastycznej teorii o zagrożeniu, jakie stanowi Korea Północna i pozbawionej oparcia w faktach narracji o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - dodała.

Korea Północna ostrzega USA: Jeśli chcecie spać spokojnie, nie róbcie smrodu

W styczniu północnokoreański przywódca Kim Dzong Un zapowiedział wzmocnienie arsenału nuklearnego. Podczas wystąpienia w ramach kongresu rządzącej Partii Pracy Korei podkreślił, że zwiększanie potencjału militarnego stanowi element odstraszający potencjalnych agresorów.

Wcześniej Kim Dzong Un stwierdził, że Stany Zjednoczone są największą przeszkodą w rozwoju północnokoreańskiej rewolucji. - Prawdziwe intencje tego kraju pozostają niezmienne, niezależnie od tego, kto jest tam u steru władzy - powiedział przywódca Korei Północnej, nie wymieniając jednak nazwiska prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena.