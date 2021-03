Brazylia. Jair Bolsonaro: Mój rząd zawsze podejmował ważne kroki, aby walczyć z koronawirusem

Krajowa Rada Sekretarzy Zdrowia (CONASS) podała we wtorek 23 marca, że w ciągu doby w Brazylii z powodu COVID-19 zmarło 3251 osób. To najwięcej od początku epidemii. Wykryto także 82 493 nowe zakażenia. Jak podaje CNN, prezydent kraju Jair Bolsonaro powiedział, że jego rząd uczyni 2021 "rokiem szczepień Brazylijczyków". Prezydent wyraził współczucie dla rodzin ofiar oraz zapowiedział, że kraj "bardzo niedługo" wróci do normalności.

Brazylia. Największy w historii upadek systemu ochrony zdrowia

Bolsonaro powiedział, że zawsze był zwolennikiem szczepionek przeciwko COVID-19, a rząd od początku epidemii podejmował "ważne kroki, aby walczyć z koronawirusem i chaosem gospodarczym". Prezydent zapowiedział, że w kwestii szczepionek kraj już niedługo będzie samowystarczalny. - Nie wiemy, jak długo będziemy musieli mierzyć się z tą chorobą, ale krajowa produkcja zagwarantuje, że każdego roku będziemy mogli szczepić Brazylijczyków, niezależnie od wariantów, które mogą się pojawić - obiecał.

Bolsonaro lekceważył wirusa. Brazylia drugim najciężej dotkniętym pandemią krajem na świecie

Jak pisaliśmy niedawno, jeszcze dwa tygodnie temu, gdy dzienna liczba zgonów wyniosła 2286 osób, Bolsonaro zdawał się negować zagrożenie. Prezydent apelował wówczas do ludzi, by "nie poddawali się panice", a pracownikom rolnym, którzy wzięli udział w dużych imprezach, gratulował, że nie stchórzyli i nie zostali w domach. - Przestańcie być maminsynkami, wystarczy już jęków, jak długo będziecie płakać? Musimy stawić czoła problemom, z poszanowaniem dla osób starszych, chorych i z przewlekłymi chorobami. Ale co będzie z Brazylią, jeśli wszyscy się zatrzymamy? - pytał.

Epidemiolog: Brazylia jest zagrożeniem dla ludzkości

Brazylia jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, krajem najciężej dotkniętym pandemią koronawirusa na świecie. W tygodniu 15-21 marca wykryto w niej najwięcej nowych zakażeń. Łącznie od początku epidemii (według danych z 23 marca) wykryto tam 12 130 019 zakażeń, z czego 298 676 chorych zmarło.