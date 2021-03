Korea Północna wystrzeliła w weekend dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu

W weekend Korea Północna wystrzeliła dwie rakiety krótkiego zasięgu. Jak zauważa Reuters, pociski zostały odpalone po tym, jak Korea Północna ogłosiła, że "nie ma szans na dialog z USA". Pentagon odmówił komentarza w tej sprawie. Od dłuższego czasu administracja Joe Bidena bezskutecznie zabiega o nawiązanie rozmów z Kim Dzong Unem.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Kowal: "Korea Północna inaczej rozumie pojęcie denuklearyzacji"

Watchdog Polska zawiadamia prokuraturę ws. Wiosny Biedronia

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu. Brak dialogu z USA

Administracja Joe Bidena zabiega o kontakty z Koreą Północną, ale mimo sporych wysiłków koreańskie władze nie odpowiadają na ich prośby. Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Jednak od szczytu w Wietnamie z udziałem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una w lutym 2019 roku, negocjacje między Koreą Północną a USA są zawieszone.

Północnokoreańskie władze przez długi czas nie odpowiadały na próby kontaktu i ostatecznie nie zdecydowały się na podjęcie dialogu z USA. - Daliśmy jasno do zrozumienia, że tak długo, jak USA będą poprowadzić ćwiczenia wojskowe u granic Korei Północnej i utrzymywać sankcje, nie ma mowy o żadnym dialogu - poinformowała w czwartek Cze Son Hui, wiceszefowa resortu spraw zagranicznych. - Jedyne, co do nas dociera z Waszyngtonu po zmianie administracji, to tylko echa fantastycznej teorii o zagrożeniu, jakie stanowi Korea Północna i pozbawionej oparcia w faktach narracji o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - dodała.

Korea Północna nie odpowiada na próby kontaktu ze strony USA