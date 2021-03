Białoruś. Szefowa Związku Polaków Andżelika Borys zatrzymana przez milicję. Interweniuje MSZ

We wtorek doszło do zatrzymania Andżeliki Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi. Interwencję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Konsul RP w Grodnie natychmiast udał się do aresztu i podejmuje kontakt z lokalnymi władzami w celu wyjaśnienia okoliczności zatrzymania oraz nawiązania kontaktu z panią Borys" - napisał Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w MSZ.

