Koronawirus. WHO o krajach, które wątpią w preparat firmy AstraZeneca: Oddajcie szczepionki

Zgodnie z wynikami badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, szczepionka koncernu AstraZeneca w 79 proc. daje ochronę przed objawowym zakażeniem koronawirusem oraz w 100 proc. ma chronić przed ostrym i zagrażającym życiu przebiegiem COVID-19. WHO, podobnie jak Europejska Agencja Leków potwierdziły, że preparat jest bezpieczny w stosowaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Różna skuteczność szczepionek Pfizera, Moderny i AstraZeneca? Dworczyk odpowiada

WHO o preparacie AstraZeneca: Jest długa lista państw, które chętnie skorzystają ze szczepionki

Temat szczepionki koncernu AstraZeneca został poruszony podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli WHO. Dr Bruce Aylward, doradca przy dyrektorze WHO, skierował się do państw, które wahają się z ponownym włączeniem preparatu do użycia. - Oddajcie nam ją, udostępnijcie szczepionkę AstraZeneca najbliższemu ośrodkowi COVAX, ponieważ jest długa lista państw, które chętnie z niej skorzystają, mamy wielu chętnych biorców - powiedział.

Ekspert dodał przy tym, że problem nie tkwi w popycie na szczepionkę. Wiele biedniejszych państwa świata, w tym uczestników wspieranego przez ONZ programu COVAS (który ma wyrównywać szanse szczepień w biedniejszych krajach), wciąż czeka na szczepionki. Dodał też, że wyniki badań przeprowadzone w USA, Chile czy Peru jeszcze bardziej zwiększają zaufanie wobec produktu AstraZeneca.

Rezydent: Jeśli spotkamy się na oddziale, to dla was może być już za późno

Szczepionka AstraZeneca skuteczna w przypadku osób 65+

Z ostatniego amerykańskiego badania wynika, że wśród osób biorących udział w badaniu, a należących do grupy wiekowej powyżej 65 lat, szczepionka firmy AstraZeneca wykazuje się skutecznością na poziomie 80 proc. Koncern dodatkowo powołał specjalną komisję, której zadaniem było dodatkowe zbadanie uczestników. Orzekła ona, że u ani jednej spośród 21 583 testowanych osób nie stwierdzono "zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy zatok żylnych mózgu, ani incydentów żylno-zakrzepowych".

USA zbadały AstraZenekę. Można jej ufać. Są też wyniki testów dot. skuteczności