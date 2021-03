Rosja. Czym zaszczepi się Władimir Putin? Kreml odpowiada: To tajemnica

23 marca Władimir Putin zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Taką informację do przekazał sam prezydent Rosji, podczas wideokonferencji z lekarzami i farmaceutami. To, na którą z rosyjskich szczepionek zdecyduje się Putin, pozostaje tajemnicą. Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow powiedział, że na pewno nie będzie to "wydarzenie publiczne".

