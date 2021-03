Papież Franciszek przyjął rezygnację argentyńskiego biskupa. Był oskarżany o tuszowanie pedofilii

Argentyńczyk Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta to 66-letni biskup, który od 2010 roku był ordynariuszem diecezji Alto Valle del Rio Negro. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 roku. Pracował jako duszpasterz parafialny, był też delegatem biskupim ds. katechezy i wikariuszem ds. ekonomii. Oskarżano go o tuszowanie pedofilii.

Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta. Miał tuszować pedofilię w Kościele

Biskupowi zarzuca się, że chronił księdza Luisa Alberto Bergliaffa, ukaranego przez kościół za wykorzystywanie seksualne nieletniej - pisze rmf24.pl. Revuelta był też krytykowany za ukrycie przenosin księdza pedofila, którego potem skazano na 8 lat pozbawienia wolności.

W sobotę papież Franciszek przyjął dymisję Marcelo Alejandro Cuenca Revuelty. Watykan nie podaje powodów rezygnacji.

We wtorek we Włoszech został opublikowany wywiad-rzeka z papieżem Franciszkiem, w którym odniósł się on między innymi do pedofilii w Kościele katolickim. Powiedział, że zniesienie tzw. tajemnicy papieskiej w tych sprawach sprawiło, iż Kościół "przyspieszył i zaostrzył terapię przeciwko tej straszliwej pladze" - pisze polskieradio24.pl. Papież przypomniał, że świeccy sędziowie z innych krajów mogą teraz mieć dostęp do akt procesów kanonicznych, wcześniej takiej możliwości nie było.

Nadużycia seksualne są praktyką dramatycznie szerzącą się w różnych kontekstach, ale to nie zmniejsza potworności w Kościele; w środowiskach kościelnych to okrucieństwo jest jeszcze większe

- stwierdził papież.