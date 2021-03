Meksyk. Kapitan Andrzej Lasota uniewinniony. "Działamy, aby jak najszybciej mógł wrócić do Polski"

"Dobre wieści z Meksyku. Kapitan A. Lasota, którego oskarżono o przemyt, został właśnie oczyszczony z zarzutów. Może opuścić areszt. Działamy, aby jak najszybciej mógł wrócić do Polski. Konsul jest na miejscu, wspierał kapitana podczas całego procesu" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Meksyk. Kapitan Andrzej Lasota został uniewinniony. W 2019 r. aresztowano go za rzekomy przemyt narkotyków

Polskiemu marynarzowi groziło 10 lat więzienia. W sierpniu 2019 r. na statku pod cypryjską banderą, którego był kapitanem, wykryto około 250 kg kokainy. Kapitan zgłosił sprawę meksykańskiej policji, a ta aresztowała całą załogę statku, w tym trzech Polaków.

Później członkowie załogi zostali uwolnieni, z wyjątkiem polskiego kapitana. Lasota, który zmaga się z problemami kardiologicznymi, trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze. Rodzina marynarza od początku alarmowała, że warunki w areszcie były bardzo złe. W ostatnim czasie mężczyzna przebywał w więzieniu stanowym w Tepic.

- Jeżeli jest piekło na ziemi, to mój mąż tam jest. (...) Osadzeni spali na betonie, który był wyłożony kartonami, za poduszki mieli własne buty, brak bieżącej wody, w toalecie używane są wiadra. Mam od męża informację, że są tam karaluchy, mrówki, pająki i szczury. Ambasada i firma dostarczyły koce i żywność, odzież, książki, za co serdecznie dziękujemy - mówiła żona marynarza na konferencji prasowej we wrześniu 2019 r. W listopadzie tego samego roku bliscy Lasoty wystosowali petycję z prośbą o pomoc do Andrzeja Dudy.

