USA podzielą się zapasami szczepionek. Ale nie z najbiedniejszymi i tylko we własnym interesie

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że Stany Zjednoczone dysponują w tym momencie 7 milionami gotowych do użycia dawek szczepionki AstraZeneca. - Dwa i pół miliona tych dawek chcemy udostępnić Meksykowi, a półtora miliona Kanadzie - powiedziała Psaki dodając, że warunkiem "pożyczki" są cały czas przedmiotem negocjacji. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że przekazanie szczepionki sąsiadom leży także w interesie Stanów Zjednoczonych. - Pandemia nie zna granic i opanowanie jej przez naszych sąsiadów jest kluczowe do jej zakończenia - argumentowała.

Jen Psaki ujawniła, że nie tylko Kanada i Meksyk wystąpiły do USA o udostępnienie szczepionki AstraZeneca. Nie ujawniła jednak które to kraje. Dodała też, że dla prezydenta Joe Bidena priorytetem jest zaszczepienie w pierwszej kolejności Amerykanów.

Federalna Agencja Żywności i Leków zatwierdziła w Stanach Zjednoczonych trzy szczepionki - Pfizer, Moderna i Johnson and Johnson. AstraZeneca czeka na autoryzację. W ostatnich tygodniach rząd USA przyspieszył szczepienia. Około 75 milionów, czyli prawie 30 procent dorosłych Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki.

Duża nadwyżka szczepionek Johnson&Johnson

Jak podawaliśmy w we wtorek, USA są pod coraz większą presją, aby podzielić się nadwyżką szczepionek z mniej zamożnymi krajami. Wezwania do przekazania dawek nasiliły się, kiedy administracja Bidena ogłosiła zakup dodatkowych 100 milionów szczepionek od koncernu Johnson&Johnson. USA są już w posiadaniu wystarczającej liczby dawek, aby zaszczepić 500 milionów ludzi. Populacja Stanów Zjednoczonych wynosi około 326 milionów, do szczepień natomiast kwalifikuje się 267 milionów Amerykanów.