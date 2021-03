Biden przyznał, że prezydent Rosji to "zabójca". Putin: Kto się przezywa, ten się sam tak nazywa

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas czwartkowej wideokonferencji z mieszkańcami Krymu życzył prezydentowi Stanów Zjednoczonych "dużo zdrowia". Najprawdopodobniej Putin nawiązywał w ten sposób do wieku Bidena, który w listopadzie skończył 78 lat.

REKLAMA

- W dzieciństwie, kiedy kłóciliśmy się ze sobą na podwórku, mówiliśmy: "Kto się przezywa, ten się sam tak nazywa". I to nie przypadek. To nie jest tylko powiedzenie i dziecinny żart. Znaczenie jest w tym bardzo głębokie, psychologiczne. W innej osobie widzimy własne cechy i myślimy, że ktoś jest taki sam jak my - stwierdził Władimir Putin, cytowany przez agencję informacyjną Ria Novosti.

W wyemitowanej w środę rozmowie w telewizji ABC prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził m.in., że Putin "zapłaci" za próby ingerencji w ubiegłoroczne wybory w USA. Biden zapytany przez prowadzącego o to, czy uważa Putina za "zabójcę", odpowiedział "tak".

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w rozmowie z dziennikarzami nie chciała odnosić się do tego, czy ocena Bidena powinna być rozumiana dosłownie, czy raczej metaforycznie.

Zobacz wideo Konieczny o trzeciej fali wirusa: Sytuacja jest bardzo niestabilna

Rosja kontra Stany Zjednoczone

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow również w czwartek stwierdził cytowany przez CNN, że "to pierwszy taki przypadek w historii". Ocenił, że Joe Biden "zdecydowanie nie chce poprawiać stosunków" z Rosją, które są zresztą "bardzo złe".

W tym tygodniu amerykański wywiad opublikował raport stwierdzający, że Władimir Putin miał osobiście zatwierdzić operację, której celem było zdyskredytowanie podczas kampanii wyborczej Joe Bidena, pomoc ówczesnemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi i podważenie zaufania Amerykanów do procesu wyborczego.

Departament Handlu USA ogłosił rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Obejmą one produkty sklasyfikowane jako istotne dla bezpieczeństwa narodowego oraz wysokie technologie. W środę Moskwa wezwała ambasadora w Waszyngtonie Anatolija Antonowa na konsultacje, których celem ma być ocena dalszego kierunku relacji z USA.