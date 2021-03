Peruwiański Bolsonaro ma szansę zostać prezydentem. Nosi włosiennicę i praktykuje celibat

11 kwietnia w Peru odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W ostatnich sondażach Rafael Lopez Aliaga zanotował wzrost poparcia i obecnie jest jednym z kandydatów, którzy mają szansę na wejście do drugiej tury.

Rafael Lopez Aliaga jest finansistą i magnatem kolejowym. Zapowiedział, że jeśli wygra, to w dniu zaprzysiężenia wyrzuci z kraju firmę budowlaną Odebrecht z Brazylii, która znajduje się w centrum śledztw dotyczących korupcji. Kandydat na prezydenta zadeklarował, że będzie domagał się zapłacenia kary przez brazylijską firmę, a także będzie próbował przejąć aktywa, które pozostawi ona w Peru. W przeszłości Odebrecht przyznał się do przekupowania urzędników w całej Ameryce Łacińskiej, jednak, jak twierdzi, teraz w swoich działaniach kieruje się etyką. Rafael Lopez Aliaga zapowiedział również zmniejszenie liczby ministrów z 19 do dziewięciu oraz pozbycie się bogacących się "pasożytów".

Peruwiański Bolsonaro

Polityk często porównywany jest do brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro, jednak sam uważa, że to porównanie "nietrafione". Przeciwny jest małżeństwom jednopłciowym. - Małżeństwo musi składać się z matki i ojca - twierdzi. Nie popiera także aborcji, nawet w przypadku gwałtu.

W niedawnym wywiadzie radiowym Rafael Lopez Aliaga przyznał, że tłumi swoje pożądanie seksualne, myśląc o Maryi Dziewicy, a także że nosi włosiennicę. - Chrystus cierpiał tak bardzo, że noszenie włosiennicy z pewnością nie jest bolesne - stwierdził. Podkreślił, że włosiennicę nosi przez 10-20 min dziennie, aby "zjednoczyć się z krzyżem Chrystusa".