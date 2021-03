Słowacja. Rząd zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego

Słowacki rząd zaaprobował przedłużenie stanu wyjątkowego, który będzie obowiązywał do 28 kwietnia. Wprowadzony z powodu trudnej sytuacji epidemicznej stan wyjątkowy miał obowiązywać do piątku. Rząd przedłużył go o kolejne 40 dni.

Eduard Heger, p.o. ministra zdrowia: Nie szukajmy sposobów na omijanie restrykcji

Decyzja gabinetu Igora Matovicza była jednogłośna, jednak w ciągu 20 dni będzie musiał jeszcze zatwierdzić ją parlament - pisze "Slovak Spectator". Jeśli tak się stanie, stan wyjątkowy, a wraz z nim godzina policyjna, zostaną przedłużone do końca kwietnia.

W obawie przed nowymi mutacjami koronawirusa słowacki rząd wprowadził zakaz zagranicznych podróży w celach rekreacyjnych. W związku z nowymi ograniczeniami zapowiedziano dokładniejsze kontrole podróżujących. Ma w nich pomóc aplikacja mobilna e-Hranica, która zostanie udostępniona w ciągu kilku najbliższych dni.

Eduard Heger, pełniący obowiązki ministra zdrowia, zaapelował o stosowanie się do nowych obostrzeń.

Wierzę, że każdy chce, aby to, co dzieje się teraz w związku z pandemią, skończyło się. Proszę więc, nie szukajmy sposobów na omijanie restrykcji. To hamuje nas wszystkich. Myślę, że każdy z nas chce przeżyć lato w inny sposób, niż wiosnę i zimę

- powiedział Eduard Heger.

Koronawirus na Słowacji

Na Słowacji liczącej prawie 5,5 miliona mieszkańców zdiagnozowano łącznie 342 430 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 8738 osób, jak wynika z danych Narodowego Centrum Informacji Zdrowotnej.

