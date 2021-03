USA. Samochód wypadł z wiaduktu i wisiał nad wąwozem. Ponad 30 metrów nad ziemią

Pickup zwisał nad ponad 30-metrowym wąwozem. Do wypadku doszło w stanie Idaho w USA. W samochodzie znajdowało się małżeństwo i ich dwa psy. Nie spadli do wąwozu, tylko dlatego, że pickup wisiał na łańcuchu bezpieczeństwa łączącym go z przyczepą, która odwróciła się na bok, ale została na moście. Zdjęcia z akcji ratunkowej opublikował zespół ratowniczy, który działał na miejscu.

Wypadek w USA. Tragedii zapobiegły łańcuchy bezpieczeństwa

Do wypadku doszło na drodze międzystanowej numer 84, nad wąwozem Malad Gorge, 30 mil na północny zachód od Twin Falls - pisze mercurynews.com.

Heroiczny wysiłek wielu służb reagowania kryzysowego sprawił, że pasażerowie są bezpieczni. Są w drodze do okolicznego szpitala z urazami, które wydają się nie zagrażać życiu. Łańcuchy bezpieczeństwa od przyczepy zapobiegły wpadnięciu ciężarówki do wąwozu

- opublikowała na Twitterze policja stanowa z Idaho.

Spektakularny wypadek i happy end. Wszyscy zostali uratowani

Zarówno para, jak i ich psy zostali uratowani. Ratownicy dostali się na dół, do kabiny, gdzie pomogli pasażerom zapiąć uprzęże i wciągnęli ich na mostek. Małżonkowie trafili do szpitala, choć nie mieli obrażeń, które mogłyby zagrażać ich życiu.

