Francja zwróci obraz Gustava Klimta zrabowany przez nazistów. Dzieło wróci do spadkobierców po 83 latach

Jak donosi BBC, na poniedziałkowej konferencji Roselyne Bachelot francuska minister kultury powiedziała, że obraz "Krzewy różane pod drzewami" autorstwa Gustawa Klimta przed 1938 rokiem należał do Nory Stiasny, pochodzącej ze znanej austriackiej rodziny żydowskiej. Dzieło zostało odebrane kobicie po aneksji Austrii przez nazistów w 1938 roku. Została wówczas zmuszona do sprzedaży płótna po zaniżonej cenie. Cztery lata później Stiasny została wywieziona do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarła.

REKLAMA

Setna rocznica śmierci Gustava Klimta. Obrazy i porcelana z dziełami artysty

"Krzewy różane pod drzewami" wrócą do spadkobierców. Francja nie znała historii obrazu

"Krzewy różane pod drzewami" odkupił od nazistów handlarz dzieł sztuki, którzy był jego właścicielem do śmierci. Francja nieświadoma historii obrazu zakupiła go na aukcji w 1980 roku do paryskiego Musee d'Orsay w 1980 roku. Teraz po 83 latach dzieło zostanie zwrócone prawowitym właścicielom - spadkobiercom po Stiasny. - Decyzja o zwrocie głównych dzieł sztuki z publicznych kolekcji odzwierciedla nasze zaangażowanie w przywrócenie sprawiedliwości i zadośćuczynienie złupionym rodzinom - podkreśliła minister Bachelot.

Zobacz wideo Przejęcie obrazu ""Głowa młodej kobiety" Pabla Picassa w 2015 r.

Szefowa francuskiego resortu kultury poinformowała, że Stiasny odziedziczyła "Krzewy różane pod drzewami" po swoim wuju, austriackim przemysłowcu oraz kolekcjonerze dzieł sztuki Viktorze Zuckerkandl. Mężczyzna zakupił obraz w 1911 roku. - Decyzja, którą podjęliśmy, jest oczywiście trudna. Jej skutkiem będzie wyjęcie ze zborów arcydzieła, które jest jedynym obrazem Gustava Klimta, którego właścicielem była Francja - powiedziała minister kultury. I dodała, że "ta decyzja jest konieczna, niezbędna. Osiemdziesiąt trzy lata po przymusowej sprzedaży tego obrazu autorstwa Nory Stiasny jest to dokonanie aktu sprawiedliwości".

Munch ukrył coś w "Krzyku", tajemnica wreszcie wyjaśniona. "Nie mamy wątpliwości"