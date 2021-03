USA mają dwa razy więcej szczepionek, niż potrzebują. Podzielą się nadwyżką "z kilkoma krajami"

Stany Zjednoczone są pod coraz większą presją, aby podzielić się nadwyżką szczepionek z mniej zamożnymi krajami. Wezwania do przekazania dawek nasiliły się, kiedy administracja Bidena ogłosiła zakup dodatkowych 100 milionów szczepionek od koncernu Johnson&Johnson. USA są już w posiadaniu wystarczającej liczby dawek, aby zaszczepić 500 milionów ludzi. Populacja Stanów Zjednoczonych wynosi około 326 milionów, do szczepień natomiast kwalifikuje się 267 milionów Amerykanów.

"Szczepionkowy apartheid". Dyplomatyczne znaczenie dzielenia się dawkami

Joe Biden ogłosił we wtorek, że Stany Zjednoczone są gotowe, aby podzielić się nadwyżką szczepionek i prowadzą już rozmowy z kilkoma krajami, do których dawki mogłyby trafić. Środowisko międzynarodowe wielokrotnie wzywało USA do tego kroku, aby zapobiec tzw. apartheidowi szczepionkowemu. Wskazywano na dyplomatyczne znaczenie dzielenia się podstawowymi lekarstwami czy szczepionkami z krajami mniej zamożnymi - pisze "The Guardian".

Według analizy Banku Światowego kraje o średnich dochodach prawdopodobnie zaszczepią obywateli do końca 2022 roku, ale 84 najbiedniejsze kraje świata nie zakończą kampanii masowych szczepień co najmniej do roku 2024 i mogą nigdy nie osiągnąć odporności stadnej. Tymczasem dziesiątki milionów dawek szczepionki wyprodukowanej przez firmę AstraZeneka tkwią w amerykańskich fabrykach.

Obecnie całkowita liczba zgonów w Ameryce to 527 726. To więcej ofiar śmiertelnych niż w czasie I wojny światowej, II wojny światowej, wojny w Wietnamie i zamachu z 11 września razem wziętych

- stwierdził prezydent. Jen Psaki, rzeczniczka prasowa Białego Domu, mówiła natomiast, że największym priorytetem Bidena jest zapewnienie szczepień Amerykanom, a kiedy to zostanie osiągnięte - będzie można dyskutować o tym, co dalej.

Stany Zjednoczone długo sprzeciwiały się wysyłaniu dawek do innych krajów, tłumacząc, że tak duży zapas to część ich planu na wypadek, gdyby pojawiające się nowe warianty wirusa sprawiły, że obywatele będą potrzebowali zastrzyków przypominających - przypomina "The Guardian".

Zagrożenie jest jasne: tak długo, jak wirus rozprzestrzenia się gdziekolwiek, ma większe możliwości mutowania i potencjalnie osłabiania skuteczności szczepionek na całym świecie

- powiedział z kolei dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Również Sekretarz Stanu USA Anthony Blinken podkreślił, że dopóki wszyscy na świecie nie zostaną zaszczepieni, nikt nie będzie bezpieczny - pisze "New York Times".