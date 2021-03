Rewolucja w arsenale jądrowym Jej Królewskiej Mości. Brytyjczycy sugerują, że muszą, "bo Rosja"

Nowa strategia została opublikowana oficjalnie we wtorek, choć pierwsze przecieki na temat arsenału jądrowego trafiły do brytyjskich mediów w poniedziałek. "Kompleksowy przegląd Bezpieczeństwa, Obronności, Rozwoju i Polityki Zagranicznej" był przygotowywany już od dawna i jest obszernym dokumentem mającym wyznaczać kurs Wielkiej Brytanii na najbliższą dekadę.

Więcej i w ukryciu

W przeglądzie jest wiele informacji na temat wizji rozwoju brytyjskich sił zbrojnych. Dzień przed oficjalną publikacją do prasy wyciekły jednak konkretnie informacje o arsenale jądrowym i wywołały wyraźne poruszenie. Dotychczas Londyn deklarował, że zmniejsza liczbę głowic i w najbliższych latach ma ich być maksymalnie 180. Dość, aby uzbroić jeden atomowy okręt podwodny typu Vanguard w 40-50 i mieć zapas. Właśnie jeden okręt tego typu ma pozostawać zawsze na patrolu jako gwarant odstraszania jądrowego Wielkiej Brytanii.

W przeglądzie padają stwierdzenia, że Londyn nie ma wyboru, ponieważ inne niesprecyzowane państwa rozwijają i modernizują swoje arsenały, dodatkowo używając ich do wywierania presji na inne państwa. Nietrudno się domyślić, że chodzi głównie o Rosję, która generalnie w przeglądzie jest wskazywana jako najpoważniejsze zagrożenie militarne dla Wielkiej Brytanii.

W związku z tym wcześniejsze zobowiązania brytyjskiego rządu, który deklarował zredukowanie arsenału jądrowego w najbliższych latach, są uznawane za niebyłe. Dodatkowo, ze względu na sytuację międzynarodową, Wielka Brytania ma przyjąć mniej transparentną postawę jeśli chodzi o broń masowego rażenia. Od tej pory nie będzie przyjętego w latach 90. otwartego informowania o liczbie głowic gotowych do użycia i całkowitej liczbie głowic.

Nagranie próbnego odpalenia dwóch amerykańskich rakiet Trident. Takich używają obecnie Brytyjczycy.

Niebezpieczny precedens

Niezależnie od brytyjskich intencji i tego, w jaki sposób decyzja odnośnie głowic jest uzasadniana, to już spotkała się z negatywnym odzewem. Na razie środowisko eksperckie zajmujące się bronią masowego rażenia, jest pełne obaw w związku z tym, jaki sygnał wysyła w świat brytyjska decyzja. Od zimnej wojny wszystkie zachodnie mocarstwa jądrowe tylko redukowały swoje arsenały, jednocześnie nawołując inne państwa do robienia tego samego.

Zmiana zdania Brytyjczyków na pewno będzie wykorzystywana politycznie i propagandowo przez Chiny oraz Rosję. Amerykanie już od kilku lat twierdzą, że Chińczycy potajemnie zwiększają swój arsenał jądrowy. Wywierają jednocześnie presję, aby tego nie robili oraz przyłączyli się do porozumień rozbrojeniowych. Teraz Pekin będzie mógł zagrać kartą, że "przecież wasi najlepsi sojusznicy zwiększają arsenał, dlaczego my nie powinniśmy tego robić?" Podobnie Rosjanie - będą mogli ten argument wykorzystać w negocjowaniu z Amerykanami kompleksowego wydłużenia porozumienia Nowy START, które ogranicza arsenały Rosji i USA.

Brytyjski arsenał był dotychczas uznawany za najmniejszy wśród mocarstw jądrowych, za wyłączeniem Korei Północnej. Obecnie ma liczyć około 200 głowic i zakładano, że niedługo spadnie do deklarowanych 180 sztuk. Każda z brytyjskich głowic ma mieć maksymalną moc stu kiloton, czyli około siedmiu razy większą od bomby zrzuconej na Hiroszimę. Uważano, że tyle w zupełności wystarczy do skutecznego odstraszania każdego potencjalnego agresora. Teraz najwyraźniej zmieniono zdanie.

Bardzo bliski związek z USA

Brytyjski arsenał jądrowy jest bardzo specyficzny, ponieważ mocno związany z amerykańskim za sprawą serii umów z okresu zimnej wojny. To jedyna tego rodzaju relacja na świecie, kiedy dwa państwa w tak istotny sposób dzielą się technologiami związanymi z bronią jądrową. To jeden z kluczowych elementów tak zwanej "specjalnej relacji" Wielkiej Brytanii i USA.

Przez dekady zimnej wojny szczegóły tego związku ulegały zmianom, ale co do zasady Brytyjczykom chodziło o to, aby mieć własną broń jądrową i pełną kontrolę nad nią. To pozwalało im zachować resztki swojej mocarstwowości. Problem w tym, że mocno zubożała po obu wojnach światowych Wielka Brytania nie była w stanie opracowywać i produkować tejże broni dość szybko i w dość dużych ilościach. Potrzebna była pomoc Amerykanów, którzy z jednej strony chcieli wspierać Brytyjczyków aby mieć silnego partnera w Europie. Z drugiej strony byli bardzo niechętni oddawać swoje bomby i głowice pod ich kontrolę.

W 1962 roku wypracowano porozumienie, które co do zasady funkcjonuje do dzisiaj. Prezydent John F. Kennedy i premier Harold Mcmillian uścisnęli sobie ręce w Nassau na Bermudach nad czymś, co było nazywane najpierw "Porozumieniem Polaris" a teraz "Porozumieniem Trident". Amerykanie zgodzili się sprzedać Brytyjczykom swoje najnowocześniejsze rakiety Polaris do przenoszenia głowic jądrowych, wystrzeliwane z okrętów podwodnych. Zobowiązali się też istotnie pomóc w opracowaniu brytyjskiej wersji głowic, które by do nich pasowały. No i pomogli zbudować brytyjskie okręty podwodne, które będą to wszystko przenosić. Brytyjczycy poza zapłaceniem za rakiety mieli też ponieść pięć procent kosztów ich opracowania. Wszystko obwarowane szeregiem zastrzeżeń, ale w efekcie zadowalające obie strony.

Porozumienie zostało po raz pierwszy zaktualizowane i przedłużone w latach 80., kiedy rakiety Polaris wymieniono na nowsze Trident. Analogicznie zbudowano dla nich nowe głowice nazywane Holbrook i cztery okręty typu Vanguard. W 2016 roku w Izbie Gmin formalnie przegłosowano drugą aktualizację układu. Nie są znane szczegóły, ale zakłada ona budowę wspomnianych nowych okrętów podwodnych, umieszczenie na nich najnowszej wersji rakiet Trident i kolejnej generacji głowic. Te o kryptonimie Holbrook są oparte o amerykańskie W76 opracowane w późnych latach 70. Amerykanie chcą je zastąpić nowymi W93, a Brytyjczycy mają być bardzo zainteresowani stworzeniem swojej wersji.

Dotychczas zakładano jednak jedynie wymianę starego sprzętu nowym. Bez zwiększania jego ilości.