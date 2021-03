Natrafiono na kolejne zwoje znad Morza Martwego. W jaskini był też najstarszy na świecie kosz na śmieci

Izraelski urząd ds. starożytności ogłosił we wtorek, że datowane na ok. II wiek n.e. biblijne zwoje (nazywanymi popularnie "zwojami znad Morza Martwego") zostały znalezione podczas toczących się od blisko czterech lat prac archeologicznych na Pustyni Judzkiej.

REKLAMA

"Historyczne odnalezienie fragmentów biblijnych zwojów podczas wykopalisk archeologicznych następuje po około 60 latach od ostatniego odkrycia" - podkreśla urząd.

Jak podaje Haaretz.com, zwoje zawierają zapisane głównie po grecku fragmenty ksiąg dwunastu proroków mniejszych (przypisywane im księgi wchodzą w skład Starego Testamentu), w tym Nahuma i Zachariasza. Nie jest wykluczone, że nowo odkryte fragmenty są uzupełnieniem tych, które odnaleziono w latach 50. ubiegłego stulecia.

Zobacz wideo 10 lat wojny domowej w Syrii. Miliony uchodźców, gigantyczne zniszczenia, pogłębiony przez pandemię kryzys

Izrael. Odkrycie zwojów znad Morza Martwego

Archeolodzy odkryli również zawinięty w płótno szkielet dziecka sprzed 6 tys. lat. W chwili śmierci mogło mieć ok. 6-12 lat. W jednej z jaskiń natrafiono także prawdopodobnie na najstarszy kosz na świecie. Jest wykonany z trzciny i ma ponad 10,5 tys. lat. Przetrwał próbę czasu dzięki temu, że nie znajdował się w wilgotnym miejscu. Odnaleziono również zbiór monet z II w. n.e. oraz m.in. groty strzał, sandały czy grzebienie.

Zwoje znad Morza Martwego (lub "rękopisy z Qumran") spisane zostały w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. W latach 40. i 50. znaleziono ich fragmenty w kilkunastu grotach. Powstanie znajdowanych wcześniej rękopisów datowane jest na okres od ok. III w. p.n.e. do ok. I w.n.e. Jak wskazuje "Haaretz", tylko kilka z ok. 900 znalezionych zwojów jest w miarę kompletnych. Na zwojach zapisywane były m.in. biblijne teksty oraz apokryfy (księgi niewchodzące w skład Pisma Świętego).