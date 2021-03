Francja. Tysiące uczestników 'białego marszu' upamiętniło 14-latkę zabitą przez kolegów

Korea Północna nie odpowiada na próby kontaktu ze strony USA

Niedzielny marsz rozpoczął się pod szkołą, do której chodziła dziewczyna. Prowadzili go rodzice 14-letniej Alishy, uczestniczyło w nim łącznie około 2,5 tysiąca ludzi - podaje dziennik "Le Parisen". Marsz był aktem solidarności z rodziną zamordowanej. Część uczestników miała na sobie koszulki z jej podobizną.

REKLAMA

Francja. Alisha została zabita przez koleżankę i kolegę ze szkoły

Alisha uczęszczała do prywatnej szkoły. Jej matka mówiła w wywiadach, że dziewczyna była prześladowana i grożono jej śmiercią, a nagie zdjęcia nastolatki zostały wykradzione i upublicznione w mediach społecznościowych.

Włochy. Tłumy w miastach w ostatnim dniu wolności przed lockdownem

Ciało Alishy znaleziono w poniedziałek, 8 marca. Dziewczyna została pobita i utopiona w Sekwanie. Policja zatrzymała dwoje uczniów z tej samej szkoły, w której uczyła się 14-latka. Matka podejrzanego chłopaka nie wyklucza, że między Alishą, a zamieszaną w sprawę dziewczyną, doszło do rywalizacji o względy jej syna.

Matka 14-letniej Alishy: Miała plany i życie przed sobą

Nie mogę uwierzyć w to, co się ze mną dzieje. Codziennie czekam, aż moja córka wróci do domu. Tęsknię za Alishą. Czuję się samotna. Część mnie została mi odebrana. Nic już nie będzie takie samo. Miała plany i całe życie przed sobą

- mówiła podczas "białego marszu" matka dziewczyny.

Zabójstwo Alishy, to nie pierwsza taka tragedia we Francji. W ciągu ostatnich kilku tygodni w kraju doszło do fali morderstw wśród nastolatków, głównie z udziałem gangów. To zaalarmowało władze kraju. Marlene Schiappa z francuskiego Ministerstwie Spraw Wewnętrznych mówiła, że zostanie powołany specjalny komitet, który zajmie się problemem prześladowań w szkołach. Śledczy badają sprawę molestowania, szantażu i publikowania nagich zdjęć w mediach społecznościowych.