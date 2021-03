Protest przeciw lockdownowi w Holandii. Armatki wodne, konna policja i wstrzymane pociągi

Holenderska policja użyła armatki wodnej do rozpędzenia protestujących przeciwko epidemicznym restrykcjom. Jak relacjonują media, doszło do aresztowań. Aby na miejsce protestu nie przyjeżdżały kolejne osoby, władze zdecydowały o wstrzymaniu pociagów do Hagi.

Fot. Peter Dejong / AP Photo