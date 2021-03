Hiszpania. Kierowca prowadził pod wpływem narkotyków. Wszystkich możliwych do wykrycia

Mężczyznę zbadano alkomatem oraz wykonano narkotest. Dał pozytywny wynik na obecność w organizmie kierowcy wszystkich możliwych narkotyków.

Kierowca był pod wpływem narkotyków

Narkotesty, które są używane przez funkcjonariuszy policji, potrafią wykryć w organizmie badanego obecność m.in. opiatów, amfetaminy, kokainy, metadonu oraz innych środków odurzających. Najczęściej pokazują środki, które zostały zażyte w ciągu ostatnich 24 godzin. Do przeprowadzenia testu funkcjonariusze muszą nieinwazyjnie pobrać próbkę śliny - używają do tego jednorazowego próbnika i umieszczają go w narzędziu analizującym. Wyniki są gotowe już po kilku minutach.

Mężczyznę czeka surowa kara

Hiszpańskie prawo surowo karze kierowców prowadzących po wpływem środków odurzających - od grzywny w wysokości co najmniej 1 tys. euro (cena zmniejsza się o połowę przy natychmiastowym jej uregulowaniu) i utraty 6 punktów, aż do kary pozbawienia wolności. Policjanci z Barcelony alarmują, aby wszyscy, którzy mają podejrzenia, że kierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, niezwłocznie informowali o tym funkcjonariuszy.

