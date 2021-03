USA. Prywatna klinika szczepiła pacjentów przeciwko COVID-19... powietrzem

Sprawę nagłośniła lokalna stacja CBS 6. Rzecznik oddziału Mid-Atlantic firmy Kroger opublikował w ostatnią środę oświadczenie, z którego wynikało, że doszło do "pomyłki" - niektórzy pacjenci czekający na pierwszą dawkę mieli otrzymywać sól fizjologiczną. Po kilku godzinach rzecznik dodał, że "otrzymano złe informacje", a tak naprawdę w strzykawkach nie znajdowała się żadna substancja. "Zaszczepionych powietrzem" zostało kilka osób. Gdy pomyłka wyszła na jaw, zostali już zaszczepieni właściwie.

USA. "Tym razem zastrzyk bolał bardziej"

Lokalnym dziennikarzom udało się dotrzeć do jednego z pacjentów, którzy przyjął "pustą" szczepionkę. - Zawsze szczepię się na grypę i tym razem czułem, że zastrzyk boli bardziej. Kiedy wróciłem po normalną dawkę, od razu poczułem różnicę - oznajmił.

Pacjent dodał przy tym, że personel medyczny był mocno zdziwiony całą sytuacją. - Moim największym zmartwieniem byłoby to, gdyby nikt nie odkrył pomyłki. Dawałoby to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jestem szczęśliwy, że do tego nie doszło - przyznał.

USA. Ponownie przeszkolono pracowników wykonujących szczepienia

Przedstawiciel firmy Kroger zapewnił, że wszystkie osoby wykonujące szczepienia w klinice zostały ponownie przeszkolone. Stanowy departament zdrowia zajmuje się nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

Zdaniem ekspertów, wstrzyknięcie dużej ilości powietrza do naczynia krwionośnego jest niebezpieczne, może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia krwi.