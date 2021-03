Kathleen Folbigg w 2003 roku została nazwaną "najgorszą seryjną morderczynią w Australii". Kobieta została oskarżona o zabójstwo czwórki swoich dzieci w ciągu 10 lat i skazana na 30 lat pozbawienia wolności. W więzieniu spędziła prawie 18 lat. Jak podaje BBC, w 2019 roku - w trakcie szczegółowego dochodzenia, podczas którego ponownie rozpatrzono wyrok Kathleen Folbigg - australijscy sędziowie wskazywali, że nie mają wątpliwości o winie skazanej. - Wiadomo, że ktoś celowo wyrządził krzywdę dzieciom, metodą pozbawienia ich życia było uduszenie. Dowody nie wskazywały na nikogo innego poza panią Folbigg - mówił Reginald Blanch, były sędzia, który prowadził dochodzenie.

Nowe dowody w sprawie po 18 latach. "Zostały zignorowane"

Teraz jednak pojawiły się nowe dowody naukowe. W zeszłym tygodniu 90 wybitnych naukowców i ekspertów medycznych, w tym dwóch laureatów Nagrody Nobla, podpisało petycję z prośbą o ułaskawienie Folbigg i natychmiastowe zwolnienie jej z więzienia. - Biorąc pod uwagę naukowe i medyczne dowody, które obecnie istnieją w tej sprawie, podpisanie tej petycji było słuszne - powiedział prof. John Shine, prezes Australijskiej Akademii Nauk.

- Nauka w tym przypadku jest przekonująca i nie można jej ignorować - stwierdził genetyk profesor Józef Gecz. - Jest to głęboko niepokojące, że to dowody medyczne i naukowe zostały zignorowane, a nie poszlaki. Mamy teraz alternatywne wyjaśnienie śmierci dzieci Folbigg - podkreśliła z kolei prof. Fiona Stanley, ekspertka m.in. w dziedzinie zdrowia publicznego. To alternatywne wyjaśnienie to niedawne odkryciu mutacji genetycznej u Kathleen Folbigg i jej dwóch córek, która - jak twierdzą naukowcy - była "prawdopodobnie patogenna" i, jak twierdzą, spowodowała śmierć dwóch dziewcząt.

Jak podaje BBC, chodzi o zmutowany gen CALM2 G114R, którego odkrycia dokonał po raz pierwszy w 2019 roku zespół kierowany przez Carolę Vinuesę, specjalistkę od immunologii i medycyny genomicznej.

Odkryta przez nas mutacja u Sarah i Laury [córek Folbigg - red.] została odziedziczona po Kathleen. Wariant znajdował się w genie zwanym CALM2, który koduje kalmodulinę. Warianty kalmoduliny mogą powodować nagłą śmierć z przyczyn kardiologicznych

- powiedziała Vinuesa w rozmowie z BBC.

Z kolei w listopadzie ubiegłego roku naukowcy z Australii, Danii, Francji, Włoch, Kanady i USA poinformowali o dalszych odkryciach w prestiżowym czasopiśmie medycznym Europace, wydawanym przez European Society of Cardiology.

Z kolei u dwóch synów Folbigg odkryto inną mutację genetyczną - naukowcy przyznają, że również mogła mieć ona wpływ na stan ich zdrowia, ale w tym przypadku potrzebne są dalsze badania.