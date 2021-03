Białoruś wydala kolejnych polskich dyplomatów. Konsulowie muszą wyjechać w ciągu 48 godzin

Władze w Mińsku zdecydowały o wydaleniu z Białorusi kolejnych dwóch polskich dyplomatów. Chodzi o konsulów RP z Grodna. To kolejna odsłona sporu dyplomatycznego na linii Warszawa-Mińsk. Ponadto jak donosi państwowa agencja informacyjna Biełta zatrzymano 43-letniego mieszkańca Brześcia, działacza polskiej mniejszości.

Polski dyplomata wydalony z Białorusi. "Gloryfikowanie zbrodniarzy"

- Chargé d'affaires RP na Białorusi został zaproszony do MSZ Republiki Białorusi. Podczas spotkania otrzymał informację, że dwaj konsulowie RP z Grodna są poproszeni o wyjazd z terytorium Białorusi w terminie 48 godzin. Polska oczywiście rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi na ten nieprzyjazny gest - przekazał Polskiemu Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Białoruś wydala kolejnych polskich dyplomatów

We wtorek władze w Mińsku nakazały konsulowi Jerzemu Timofiejukowi z Konsulatu Generalnego w Brześciu opuszczenie Białorusi. Uzasadniały jego wydalenie tym, że brał udział w nieformalnych obchodach dnia żołnierzy wyklętych w Brześciu. W odpowiedzi, w środę Polska wydaliła białoruskiego dyplomatę.

Wiceminister spraw zagranicznych mówił we wtorek, że stosunek Polski do Białorusi jest pozytywny. - Polska wspiera niepodległość i suwerenność państwa białoruskiego. Jednak władze tego kraju swoimi decyzjami, które ostatnio obserwujemy, same wykluczają się z drogi dialogu i współpracy. Decyzja o wydaleniu polskiego dyplomaty obciąża niełatwe stosunki pomiędzy obydwoma krajami - powiedział Marcin Przydacz.

Polski MSZ ocenił, że działania Mińska to "poszukiwanie tematu zastępczego" w związku z trudną sytuacją na Białorusi i zaapelował do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu z białoruskim społeczeństwem w sprawie uwolnienia więźniów politycznych i rozpoczęcia reform. Już w październiku 2020 roku białoruskie MSZ zażądało od Polski i Litwy ograniczenia liczby dyplomatów na Białorusi. Placówki opuściło wówczas w sumie 32 polskich dyplomatów.

Mińsk wydala zachodnich dyplomatów

W wyniku sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi i represji wobec uczestników protestów, Polska i inne kraje Unii Europejskiej nie uznają Aleksandra Łukaszenki za prawowitego prezydenta Białorusi. Na sankcje i wsparcie opozycji przez Wspólnotę Mińsk odpowiada wydalaniem zachodnich dyplomatów z kraju.

