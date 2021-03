Brytyjskie National Health Service (NHS) otworzyło w środę (10 marca) nową klinikę szczepień przeciwko COVID-19 w największej świątyni w Wielkiej Brytanii - Opactwie Westminster. Nie jest to jedyne nietypowe miejsce, w którym podaje się szczepionki. Już w styczniu bowiem, w ośrodki szczepień przekształcone zostały dwie średniowieczne katedry - w Litchfield oraz Salisbury.

Wielka Brytania. Szczepionka podawana w świątyni, między nabożeństwami

Informacja o podjęciu takiej inicjatywy została udostępniona na oficjalnej stronie internetowej Opactwa Westminster. Wynika z niej, że każdego tygodnia prowadzony przez Chelsea oraz Westminster Hospital NHS Foundation Trust będzie dostarczał do dwóch tysięcy dawek szczepionki.

Preparat podawany jest w południowym transepcie, w którym znajduje się słynny na całym świecie Kącik Poetów. W tym miejscu są zarówno groby, jak i tablice pamiątkowe ponad 100 poetów i pisarzy z Wielkiej Brytanii.

Dziekan Westminster, dr David Hoyle, jest bardzo podekscytowany, iż Opactwo nie jest obecnie jedynie sanktuarium, ale również miejscem, dzięki któremu realnie wpływa się na bezpieczeństwo ludzi poprzez podawanie im szczepionki. Nie może się również doczekać, by zobaczyć tam zdecydowanie więcej osób niż w czasie ostatnich miesięcy.

- Zaledwie kilka dni temu wróciłem po przyjęciu własnej dawki szczepionki, przepełniony zaufaniem na najbliższe miesiące. Jestem pełen podziwu dla wspaniałych ludzi, którzy sprawili, że to wszystko jest możliwe - mówił Hoyle. - Opactwo zawsze jest miejscem otwartym na ludzi, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tworzenia bezpiecznego oraz zdrowego kraju - przekazano na stronie internetowej Opactwa Westminster.

Szczepienia w Opactwie będą odbywały się przez dwa dni w tygodniu. Godziny przyjmowania chętnych nie będą kolidowały z nabożeństwami. Co ważne, nikt nie może przyjść tam bez wcześniejszego zaproszenia w formie listu. Ma to zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich osób, które pojawią się w Westminster, by się zaszczepić.

Wielka Brytania to niekwestionowany europejski lider w wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z danymi do tej pory na Wyspach pierwszą dawkę miało otrzymać już 22,8 mln osób, z kolei drugą - 1,25 mln.