Obowiązkowe szczepienia medyków we Francji? "Odmowa niedopuszczalna"

We wtorek 9 marca Narodowa Akademia Medyczna wydała komunikat prasowy, w którym podkreślono, iż odmowa szczepienia przeciwko COVID-19 to stanowisko etycznie niedopuszczalne, informują zagraniczne media. Zalecono, by szczepienia były obowiązkowe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, zarówno tych z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Narodowa Akademia Medyczna zaleca obowiązkowe szczepienia dla medyków we Francji

- Rutynowe szczepienia pracowników ochrony zdrowia, które stały się priorytetem, nie mogą być uważane za opcjonalne - czytamy w wydanym we wtorek komunikacie.

Stanowisko Akademii jasno wskazuje na to, że niechęć do szczepienia wśród pracowników ochrony zdrowia jest stanowiskiem etycznie nie do przyjęcia. W związku z tym powinny być one obowiązkowe dla wszystkich medyków z sektora publicznego, a także prywatnego. Medycy są grupą priorytetową w dostępie do szczepionki ze względu na ochronę zdrowia ich samych, ale również pacjentów znajdujących się pod ich opieką.

Zdaniem organu do spraw zdrowia, obecnie wskaźniki wyszczepialności przeciwko COVID-19 wśród medyków, którzy pracują w ośrodkach opieki dla osób starszych są "notorycznie niewystarczające, porównywalne z tymi zgłaszanymi w przypadku grypy".

We wtorek 9 marca podjęto decyzję o przedłużeniu lokalnego lockdownu w Dunkierce o kolejne trzy tygodnie. Powyższe postanowienie jest wynikiem złej sytuacji epidemicznej w regionie.

Narodowa Akademia Medyczna to organ doradczy francuskiego rządu. Utworzony został jeszcze w 1820 roku przez panującego wówczas króla Ludwika XVIII.