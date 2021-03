Brytyjczycy ocenili wywiad Meghan i Harry'ego. Zaskakujące wyniki sondażu

Wywiad dla Winfrey był pierwszym, którego małżonkowie udzielili po wycofaniu się z pełnienia obowiązków jako członkowie rodziny królewskiej. Podczas rozmowy para zarzuciła monarchii m.in. rasizm i kłamstwa.

Co Brytyjczycy sądzą o wywiadzie księcia Harry’ego i Meghan?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez YouGov, 47 proc. ankietowanych uznało wywiad za niestosowny, przeciwnego zdania było 21 procent, a pozostałe 32 proc. nie miało opinii na ten temat.

Po obejrzanym wywiadzie lub przeczytaniu informacji na ten temat, dla Harry’ego i Meghan dużo współczucia miało jedynie 12 proc. ankietowanych, 17 proc. współczuło im trochę. W niewielkim stopniu takie uczucie miało 23 proc. ankietowanych, a 33 proc. nie odczuwało go wcale. Respondenci odpowiedzieli także na pytanie, czy współczują pozostałym członkom rodziny królewskiej. 20 proc. pytanych nie odczuwało go wcale, 25 procent w niewielkim stopniu, 23 proce. wybrało odpowiedź "trochę", a 16 proc. współczuło rodzinie królewskiej.

Po wywiadzie Meghan i Harry'ego. "Księżna Diana nie byłaby zadowolona"

Najpopularniejsi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej

Przed wyemitowaniem wywiadu Harry’ego i Meghan został przeprowadzony inny sondaż, tym razem badania wykonał Ipsos MORI. Według zebranych danych najpopularniejszą członkinią rodziny królewskiej jest królowa Elżbieta II, taką odpowiedź wskazało 40 proc. ankietowanych, na drugim miejscu znalazł się książę William, a tuż za nim jego żona księżna Kate.

Na czwartym miejscu uplasował się książę Harry. Księżna Meghan zajęła siódmą pozycję. Podczas badania zapytano respondentów również o to, jak zmieniłaby się Wielka Brytania przy ewentualnym zniesienie monarchii. 43 proc. pytanych odpowiedziało, że na gorsze, 34 proc. uważa, że nie zrobiłoby to znaczącej różnicy, a 17 proc. badanych wskazało, że miałoby to pozytywny skutek.

Wywiad Harry’ego i Meghan

Wywiad pary został wyemitowany w niedzielę na antenie amerykańskiej telewizji CBS. Małżeństwo w rozmowie z Oprah Winfrey opowiedziało o tym, jak z ich perspektywy wyglądało życie w rodzinie królewskiej oraz dlaczego zdecydowali się zrezygnować z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Na temat wywiadu wypowiedziała się ekspertka ds. monarchii brytyjskiej, dr Wioletta Wilk-Reguła. Powiedziała, że Meghan wystąpiła u Winfrey jako celebrytka, którą była kiedyś. - To w stylu amerykańskim, że siada się przed kamerą i opowiada się o różnych osobistych sprawach - zauważyła ekspertka. Dodała również, że księżna Diana, matka księcia Harry’ego prawdopodobnie nie byłaby zadowolona z udzielonego wywiadu.

