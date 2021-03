Raport KE. Pandemia sprawiła, że kobiety częściej doświadczają przemocy i szybciej tracą pracę

Zobacz wideo Konwencja stambulska. Dlaczego Ziobro chce ją wypowiedzieć?

Opisywany przez Interię tegoroczny raport KE dotyczący równouprawnienia płci w Unii Europejskiej nie pozostawia wątpliwości, że pandemia COVID-19 spotęgowała istniejące nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami - i to niemal na każdej płaszczyźnie. Dokument wyszczególnia wszystkie sfery, w których kobiety najbardziej odczuły kryzys.

REKLAMA

Pandemia wzmogła przemoc domową. Ratunkiem ma być m.in. konwencja stambulska

Podczas pierwszej fali pandemii - wiosną 2020 roku - wiele krajów zauważyło niepokojący trend, przejawiający się wzrostem przemocy domowej. W samej Francji w pierwszym tygodniu lockdownu liczba zgłoszeń związanych z agresją domową wzrosła o 32 proc., na Litwie o 20 proc., zaś w Hiszpanii o 18 proc. Według statystyk, do agresji częściej dochodziło w przypadku par posiadających dzieci, uboższych i takich, w których z powodu restrykcji obydwoje rodziców musiało zostać w domu.

Specjaliści przyznają, że czas kryzysu generalnie powoduje wzrost agresji. Lockdown wynikający z pandemii koronawirusa wzmógł te sytuacje, gdyż ofiary zostały dosłownie zamknięte w czterech ścianach z oprawcami, praktycznie bez możliwości kontaktu z policją.

Rząd wciąż nie przyjął programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Niektóre kraje próbowały radzić sobie z niepokojącym trendem. Na przykład we Francji ustalono hasło, które ofiary mogły przekazać w aptekach, aby w ten sposób zaalarmować o potrzebie pomocy. UE zobowiązała z kolei państwa członkowskie do zintensyfikowania działań w celu ukrócenia agresji domowej, również poza czasem pandemii.

Pomocna w tym kontekście ma być m.in. konwencja stambulska, którą do tej pory ratyfikowało 21 państw UE. Sześć krajów, w tym Czechy i Węgry wciąż się na to się nie zdecydowało, zaś Polska planuje dokument wypowiedzieć. Tymczasem z danych UE wynika, że jedna na trzy kobiety powyżej 15. roku życia doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej, co druga - wykorzystywania seksualnego, dwie na pięć - przemocy psychicznej, a jedna na 10 padła ofiarą agresji w sieci.

Baner na wjeździe do Zakopanego. Chodzi o ustawę antyprzemocową

Kobiety bardziej narażone na zakażenie

Autorzy raportu podkreślili, że w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej kobiety stanowią 76 proc. personelu, natomiast w sektorze opiekuńczym 86 proc. Powoduje to, że są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem, a ponadto pracując w sektorach "kluczowych dla walki z wirusem" nierzadko obarczone są większą liczbą obowiązków zawodowych. Co więcej, w wielu krajach UE zarobki w tych sektorach w dalszym ciągu są kiepskie.

Pandemia przyczyniła się również do utraty zatrudnienia przez wiele kobiet. Od kwietnia do września 2020 roku poziom bezrobocia wśród kobiet w UE wzrósł z 6,9 proc. do 7,9 proc.

Z raportu wynika, że kobiety miały również większe trudności w powrocie do pracy podczas krótkiego odmrożenia gospodarki w ubiegłoroczne wakacje. Do stanu zatrudnienia wróciło wówczas 1,4 proc. mężczyzn i tylko 0,8 proc. kobiet.

Orban po odejściu Fideszu z EPL: Rozmawiałem z sojusznikami z Polski