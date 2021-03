Trzecie trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. Są ostrzeżenia przed tsunami

Jak podaje "The Washington Post", to trzecie trzęsienie ziemi w ciągu ośmiu godzin, które nawiedziło Nową Zelandię. Dwa pierwsze miały siłę kolejno 7,3 oraz 7,4. Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku poinformowało, że fale mogą osiągnąć wysokość do trzech metrów, a nawet więcej.

Trzęsienia ziemi Nowej Zelandii

Już przed godz. 16:00 polskiego czasu dla północno-wschodniego wybrzeża Nowej Zelandii wydane zostało ostrzeżenie przed tsunami, które może nastąpić wskutek trzęsienia ziemi. Wstrząs o sile 7,2 nawiedził Pacyfik, a odczuło go około 60 tysięcy osób.

Władze doradzają mieszkańcom terenów przybrzeżnych natychmiastowe opuszczenie swoich domów i przeniesienie się na tereny wyżynne. Fale tsunami są możliwe w promieniu 300 kilometrów od epicentrum trzęsienia. Obszary zagrożone to Wschodnie Wybrzeże Wyspy Północnej od Cape Runaway do Tolaga Bay. W innych obszarach przybrzeżnych spodziewane są silne prądy.

"Każdy w pobliżu wybrzeża, kto poczuł długie lub silne trzęsienie ziemi, powinien natychmiast przenieść się w głąb lądu" - napisała tamtejsza agencja zarządzania kryzysowego. Zaapelowała, by trzymać się z dala od plaż i obszarów przybrzeżnych.