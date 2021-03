Pałac Buckingham: Książę Filip przeszedł operację serca. Zakończyła się sukcesem

Do szpitala im. króla Edwarda VII książę Filip trafił w połowie zeszłego miesiąca. Dziesięć dni temu przewieziono go z kolei do szpitala św. Bartłomieja. To najstarszy szpital Londynu, założony jeszcze w 1123 roku, w erze króla Henryka I. Placówka słynie z opieki kardiologicznej.

Wielka Brytania. Książę Filip pomyślnie przeszedł operację

Pałac Buckingham przekazał w czwartek, że "operacja serca zakończyła się sukcesem", a książę Filip zostanie w szpitalu jeszcze co najmniej przez kilka dni - w tym czasie ma przejść rekonwalescencję.

To nie pierwszy raz, gdy lekarze musieli zająć się sercem męża Elżbiety II. Dziesięć lat temu wszczepiono mu rurkę zapobiegającą zwężaniu naczyń krwionośnych.

Za trzy miesiące książę Filip obchodzić będzie setne urodziny.