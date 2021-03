USA. Nowojorski wariant koronawirusa, bardzo groźny, zaczął się rozpędzać

Lokalne władze ostrzegają mieszkańców i zwracają się o pomoc do władz federalnych. Głos w sprawie wariantu "Washington Heights" zabrał doradca medyczny prezydenta Joe Bidena dr Anthony Fauci.

Nowojorski wariant koronawirusa - "Washington Heights"

Lokalni politycy oraz medycy zorganizowali wirtualne spotkania, podczas którego zgromadzono informacje na temat nowojorskiego wariantu koronawirusa określanego jako B.1.526. - Z pewnością podchodzimy do wariantu nowojorskiego, 526, bardzo poważnie. Jak wiecie, zaczęło się to prawdopodobnie w dzielnicy Washington Heights, a potem przeszło przez wiele dzielnic i teraz się rozszerza - relacjonował ekspert.

Ze wstępnych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Columbia wynika, że wariant nowojorski ma pewne wspólne cechy z tymi, zidentyfikowanymi w Afryce Południowej i Brazylii. Mogą one być odporne na przeciwciała, terapie oraz szczepionki.

- Wiem, że w lutym ze wszystkich przypadków zakażeń, jedynie 12 proc. przyniosło wynik pozytywny, a tylko w zeszłym tygodniu, na przełomie lutego i marca, na początku marca, nastąpił skok do 26 proc. - zrelacjonował, w stacji telewizyjnej NY1, dynamikę przyrostu zakażeń nowojorskim wariantem koronawirusa Demokrata Adriano Espaillat, reprezentujący w niższej izbie Kongresu USA część Manhattanu i Bronxu. Zdaniem polityka, kluczowe w walce z COVID-19 jest zwiększenie liczby szczepień. Do końca tygodnia ośrodek szczepień zlokalizowany na stadionie Yankee ma być otwarty 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. - Proszę rząd federalny o dostarczenie szczepionki lekarzom w lokalnej społeczności, aby ludzie mogli po prostu tam pójść i się zaszczepić - napisał polityk w liście skierowanym do prezydenta.

Radny miejski Nowego Jorku Mark Levine, zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i niezbędnych środków ostrożności. Głos w sprawie sytuacji epidemicznej w Nowym Jorku zabrała również sieć lokalnych dostawców szczepionki SOMOS, która swoim zasięgiem obejmuje dzielnice: Bronx, Brooklyn, Manhattan i Queens. - Nasza społeczność jest jedną z najbardziej dotkniętych katastrofą w kraju i jest całkowicie nie do przyjęcia, że rząd wiedział już o niebezpiecznym wariancie w naszym sąsiedztwie od listopada - podkreślili dostawcy z SOMOS.

Kontrowersje wokół nazwy wariantu koronawirusa

Władze Nowego Jorku mają obawy przed konsekwencjami kojarzenia nowego wariantu wirusa z Washington Heights i preferowaliby nazwę "wariant nowojorski" - Widzieliśmy, jak nienawiść i ksenofobia ukształtowały się w naszym mieście podczas pandemii COVID-19 - powiedziała członkini Zgromadzenia Stanowego Carmen De La Rosa.