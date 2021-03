Śmierć Polaka w Meksyku. Prokuratura: Organów nie wycięto. Przyczyna śmierci jest inna

Do zdarzenia, w wyniku którego zginął 20-letni Grzegorz M., doszło w nocy z 13 na 14 lutego. Mężczyzna przebywał w Meksyku na delegacji.

Nie żyje Polak, który przebywał w Meksyku

Śmiercią 20-latka pochodzącego z małej wsi koło Tarnowa zajęła się krakowska Prokuratura Okręgowa. Jak udało się ustalić śledczym, firma z Bochni wysłała do Meksyku trzech mężczyzn. Pracownicy na miejscu mieli wynajęte trzypokojowe mieszkanie z łazienką i pralnią, w której znajdował się sprawny piecyk gazowy, jednak pomieszczenie nie miało wentylacji. Zmęczeni mężczyźni dotarli na miejsce koło północy i każdy z nich położył się spać w innym pokoju. Jak informuje "Rzeczpospolita" nad ranem następnego dnia mężczyzna, który spał w pokoju położonym najdalej od piecyka przebudził się i dostrzegł nieprzytomnych współpracowników. Niezwłocznie wezwał pomoc. Zgon stwierdzono u 20-latka, drugi mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak zatruł się tlenkiem węgla.

Śmierć Polaka w Meksyku. Mieszkanka Marcinkowic: Jesteśmy zszokowani

Prokuratura bada sprawę zmarłego Polaka

Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "narażeniu życia albo zdrowia pracownika i nieumyślnego spowodowania śmierci". Mężczyzna, który odkrył ciało 20-latka, wrócił już do Polski. Jak donosi "Rzeczpospolita" to właśnie m.in. ze złożonych przez mężczyznę wyjaśnień udało się odtworzyć przebieg zdarzeń z tamtej nocy. - Na podstawie dotychczasowych materiałów dowodowych pozyskanych z Meksyku drogą dyplomatyczną nie ma najmniejszych podstaw do twierdzenia, że zmarłemu Polakowi wycięto jakiekolwiek organy. Nie ma żadnego dowodu, który dawałby podstawę do stawiania tezy, że śmierć nastąpiła z innej przyczyny niż zatrucie tlenkiem węgla – przekazała dziennikowi osoba znająca sprawę. Do krajowej prokuratury przesłano dużą część dokumentacji śledczej zgromadzonej przez meksykańskie służby. Koroner oraz prokuratura na miejscu zdarzenia dokonała oględzin ciała, oraz mieszkania, w którym przebywali mężczyźni, z przeprowadzonych czynności stworzono pełną dokumentację. - Ze zdjęć oględzin wynika, że na ciele zmarłego nie ma ran, cięć ani obrażeń mogących wskazywać na to, że ktoś usunął mu narządy wewnętrzne. W mieszkaniu nie znaleziono śladów krwi - przekazuje jeden ze śledczych. W Meksyku przeprowadzono również sekcję zwłok zmarłego 20-latka. Badanie krwi potwierdziło zatrucie tlenkiem węgla.

Meksykańska prokuratura zabrała głos ws. śmierci Polaka

Ciało Polaka wróci niebawem do kraju

Jak informuje śledczy, nawet przy ograniczonym zaufaniu do meksykańskich służb usunięcie organów u 20-latka wydaje się niemożliwe - Organy osoby zatrutej tlenkiem węgla nie nadają się do przeszczepu. A zatrucie czadem wydaje się pewne, bo miał je również Polak, który trafił do szpitala - podkreślił rozmówca "Rzeczpospolitej". Ciało zmarłego mężczyzny niedługo wróci do kraju, wtedy polska prokuratura zleci przeprowadzenie ponowne przeprowadzenie sekcji zwłok. - Rodzina ma prawo wiedzieć, co się stało i uciąć makabryczne plotki – dodał.