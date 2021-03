Hiszpania. Dwie księżniczki zaszczepione poza kolejnością w Abu Zabi. "Dyskredytowanie monarchii"

Informację o tym, że Elena i Cristina w zeszłym miesiącu zaszczepiły się przed czasem, ujawnił jako pierwszy hiszpański portal El Confidencia. Preparat podano im w zeszłym miesiącu podczas wizyty w Abu Zabi - stolicy Emiratów Arabskich, w której przebywa ich ojciec, były król Juan Carlos (przedstawiciel dynastii Burbonów, Hiszpanią rządził od 1975 do 2014 roku). W 2020 roku zdecydował się on na opuszczenie kraju w cieniu narastającego skandalu korupcyjnego. Królem Hiszpanii jest obecnie jego syn i brat księżniczek - król Filip VI.

Skandal w Hiszpanii. Księżniczki zaszczepiono poza kolejnością. "Pojechałyśmy odwiedzić naszego ojca"

Doniesienia o zaszczepieniu księżniczek spotkały się w Hiszpanii z ostrymi reakcjami politycznymi, bo zgodnie z przyjętym w kraju kalendarzem szczepień ich wiek nie uprawniał ich jeszcze do przyjęcia preparatu - podaje BBC. Hiszpańskie media zwracają uwagę, że do sytuacji doszło w momencie, gdy społeczeństwo mierzy się ze wzrostem zakażeń koronawirusem wywołanym przez trzecią falę epidemii (na początku lutego liczba zakażeń osiągnęła najwyższy wynik od trzech miesięcy).

Do odpowiedzi wywołano księżniczki - w środę przesłały do mediów swoje oświadczenie, w którym bronią swojej decyzji.

Moja siostra i ja pojechaliśmy odwiedzić naszego ojca. Zaproponowano nam możliwość zaszczepienia się, które uprawniałoby nas do otrzymania zaświadczenia lekarskiego i pozwoliłoby na dalsze regularne odwiedzenie go, co zaakceptowaliśmy

Gdyby nie te okoliczności, czekałybyśmy na swoją kolej zaszczepienia

- dodali.

Działanie księżniczek skrytykowała m.in. ministra ds. równości, Irene Montero. - To kolejna wiadomość, która przyczynia się do zdyskredytowania monarchii. Dla społeczeństwa to preferencyjne traktowanie i przywileje - powiedziała w rozmowie z telewizją TVE.

Szefowa resortu pracy Yolanda Diaz określiła sprawę jako "bardzo nieprzyjemną" i "brzydką". - Musimy dawać przykład - dodała.

Pałac królewski odmówił komentarza, wskazując, że siostry formalnie nie są częścią instytucji. Wskazano jednocześnie, że ich brat - król Filip VI oraz królowa Letycja i ich córki otrzymają szczepionkę dopiero wtedy, gdy nadejdzie ich kolej.

Elena i Cristina to córki króla Juana Carlosa i greckiej księżniczki Sofii. Para wzięła ślub w 1962 roku - wówczas Carlos był jednym z najpopularniejszych europejskich monarchów.