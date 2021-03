Sekretarz stanu USA: Relacje z Chinami stanowią największy geopolityczny test dla Ameryki

Zobacz wideo Chiny, koronawirusowe sekrety i spiskowe teorie. "Trzeba się cofnąć do roku 2002"

Podczas wystąpienia w Departamencie Stanu Antony Blinken zapewnił, że Stany Zjednoczone powrócą do zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Podkreślał konieczność pokonania Covid-19 i zbudowania bardziej stabilnej gospodarki.

- Amerykańskie przywództwo i zaangażowanie mają znaczenie. Słyszymy to teraz od naszych przyjaciół. Cieszą się, że wróciliśmy - mówił.

Blinken: Nie będziemy promować demokracji poprzez kosztowne interwencje militarne i obalanie dyktatur siłą

Sekretarz stanu USA dodał, że interes amerykańskich pracowników będzie w centrum polityki zagranicznej i handlowej USA.

Blinken ubolewał, że na świecie ma miejsce erozja demokracji oraz wzrost tendencji autorytarnych.

Będziemy nagradzać demokratyczne działania, ale nie będziemy promować demokracji poprzez kosztowne interwencje militarne albo próby obalania autorytarnych reżimów za pomocą siły

- zapewnił.

Blinken stwierdził też, że choć Rosja, Iran czy Korea Północna stwarzają dla USA poważne wyzwania, to relacje z Chinami stanowią największy geopolityczny test dla Ameryki.

Biden: Do końca maja szczepionki dla wszystkich Amerykanów

- Chiny są jedynym krajem z ekonomiczną, dyplomatyczną, militarną i technologiczną potęgą, by poważnie zagrozić stabilnemu i otwartemu porządkowi międzynarodowemu - stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji. Dodał, że relacje USA z Chinami będą oparte na współpracy, gdzie to możliwe i antagonistyczne, gdzie będzie to konieczne.

Blinken zapowiedział , że nowa administracja prezydenta Joe Bidena zajmie się też wyzwaniami związanymi z kryzysem klimatycznym i "przeprowadzi rewolucję w dziedzinie zielonej energii".