Czechy. Rekordy zakażeń, szpitale "osiągnęły punkt krytyczny". Wojsko kontroluje przejazdy po kraju

Zaledwie w połowie lutego mniejszościowy rząd Andreja Babisza przegrał głosowanie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego (wcześniej obowiązywał od października i był parokrotnie przedłużany do 14 lutego). Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną zdecydowano jednak, że kraj i tak musi zostać zamknięty, a godzina policyjna nadal musi obowiązywać - żeby wprowadzić lockdown, czeskie władze uzgodniły, że stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na wniosek marszałków zarządzających czeskimi krajami samorządowymi.

Czechy. Szpitale nie radzą sobie z uderzeniem epidemii. "Osiągnęły punkt krytyczny"

W całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się między regionami (wyjątkiem są podróże do pracy lub w celu opieki nad osobą bliską). Przestrzegania restrykcji pilnuje 30 tys. policjantów i żołnierzy, którzy stacjonują w 500 punktach kontrolnych w kraju i sprawdzają, czy mieszkańcy nie przemieszczają się bez powodu.

Mimo prowadzonych restrykcji system zdrowotny w Czechach jest bliski załamania. We wtorek odnotowano ponad 12 tys. nowych przypadków koronawirusa. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach z ciężkim przebiegiem COVID-18 wzrosła do 1 568 (to największa liczba od początku pandemii).

W środę 3 marca padł kolejny rekord - odnotowano 16 642 nowe przypadki koronawirusa Najgorzej jest w jednym z 14 regionów administracyjnych - kraju pardubickim (leży we wschodniej części historycznych Czech oraz zachodnich Moraw, a północnym krańcem sięga granicy z Polską). Tamtejszy samorząd ogłosił we wtorek, że w lokalnych szpitalach już skończyły się miejsca dla pacjentów z COVID-19. Władze regionu przekazały, że liczą na pomoc innych samorządów - te jednak wkrótce mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.

W kraju pardubickim zajętych jest pół tysiąca miejsc dla pacjentów z COVID-19, w tym 69 miejsc na OIOM-ach. Część pacjentów leży na dostawionych łóżkach - zorganizowanie kolejnych jest niemożliwe, bo brakuje personelu.

Władze samorządowe ogłosiły stan nadzwyczajny, który pozwoli lekarzom na stosowanie systemu priorytetyzacji w leczeniu. Hetman (odpowiednik naszego wojewody) kraju pardubickiego, Martin Netolicky powiedział w rozmowie z czeską telewizją, że liczy na pomoc sąsiednich samorządów w razie konieczności przyjęcia kolejnych pacjentów.

Zobaczymy, na ile się to uda, bo i tam sytuacja wyraźnie się pogarsza. Nasze szpitale dziś [we wtorek 2 marca - red.] o godzinie 16:00 osiągnęły punkt krytyczny. Wszystkie łóżka są zajęte

- oznajmił Martin Netolicky.

Ministerstwo zdrowia zapewniło, że niezbędna opieka medyczna będzie nadal zapewniona. Cały czas koordynowany jest przewóz pacjentów między szpitalami. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej w Czechach wolnych pozostaje jednak już tylko 155 miejsc dla pacjentów z koronawirusem.

Jak informują czeskie media, w związku z nasileniem epidemii rząd zwiększył zasiłek chorobowy wypłacany podczas kwarantanny z 60 do 100 proc. wynagrodzenia. Podjął też decyzję o powszechnym testowaniu osób zatrudnionych we wszystkich zakładach pracy (firmy zatrudniające ponad 250 osób mają rozpocząć testy już w środę, mniejsze przedsiębiorstwa - muszą przetestować zatrudnionych maksymalnie do 15 marca. Wiceminister Karl Havliczek przekazał, że pracownicy mają obowiązek poddać się badaniu (wyjątkiem są ci pracujący zdalnie), a alternatywą do prowadzenia badań przesiewowych jest zamknięcie firm i ograniczenie produkcji.

Obawy w Polsce przed scenariuszem z Czech

Obawę o to, że w Polsce może powtórzyć się scenariusz z Czech, wyraziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Małgorzata Marczyńska, członkini rządowej Rady Medycznej do spraw COVID-19. - W tym tygodniu nie należy się spodziewać zmian w obostrzeniach epidemicznych. Mam taką nadzieję (...). Cały czas jest bowiem obawa o to, czy w Polsce nie powtórzy się scenariusz z Czech i Słowacji. My zachęcamy do bardzo rzeczowego podejścia do sprawy, działań punktowych. Konieczny jest racjonalny ogląd sytuacji oparty na twardych danych - przyznała.