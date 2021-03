Kot zaatakował pilota samolotu, maszyna musiała zawrócić. To nie pierwszy taki przypadek w historii

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas lotu Boeinga 737 ze stolicy Sudanu do Kataru. Kiedy do kokpitu niespodziewanie wdarł się kot, pilot samolotu podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu. Co ciekawe, to nie pierwsza tego typu sytuacja w historii.

