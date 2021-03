Wypadek w Kalifornii. SUV zderzył się z półciężarówką na autostradzie. Zginęło co najmniej 15 osób

SUV, którym podróżowało 27 pasażerów, zderzył się z tirem przewożącym żwir na autostradzie w hrabstwie Imperial w Kalifornii, 10 kilometrów od granicy z Meksykiem. Zginęło co najmniej 15 osób, a wielu rannych przewieziono do okolicznych szpitali - informuje CNN. - Pacjenci, oczywiście, przeżywają teraz trudny czas, jak można sobie wyobrazić - powiedział CNN dr Adolphe Edward, dyrektor naczelny szpitala El Centro, do którego trafili poszkodowani po wypadku.

Tragiczny wpadek w Kalifornii

Śledczy i policja badają przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracuje straż pożarna i straż graniczna. Autostrada nr 115 jest aktualnie nieprzejezdna.

