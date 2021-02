Krwawe protesty po zamachu stanu w Mjanmie. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w czasie niedzielnych protestów w Mjanmie - dawnej Birmie. Około 30 osób zostało rannych. Policjanci otworzyli ogień do demonstrantów, którzy w całym kraju wyszli na ulice, aby wyrazić sprzeciw wobec niedawnego wojskowego zamachu stanu. Do protestów doszło w byłej stolicy kraju - Rangunie, a także m.in. w Mandalaj, Dawei i Bago.

6 Fot. AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl