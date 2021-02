Prezydent Czech Miloš Zeman zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o dostarczenie do kraju szczepionki Sputnik V. Szczepionka do tej pory nie uzyskała akceptacji Europejskiej Agencji Leków. Czesi wychodzą jednak z założenia, że szczepienia przebiegają zbyt wolno i nie mogą dłużej czekać.

