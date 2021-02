Statki z ponad 2 tys. krów tułały się po morzu. Nikt nie chciał ich przyjąć. Teraz zostaną wybite

Od dwóch miesięcy na Morzu Śródziemnym przebywa 2,7 tys. krów, co jest spowodowane podejrzeniem, że bydło cierpi na pryszczycę. Ta choroba ma długi okres wylęgania się, a jej objawy mogą być widoczne dopiero po 60-80 dniach od zakażenia zwierzęcia. W chwili załadunku zwierząt na statki, ich objawy mogły być niewidoczne. Część krów znajdujących się w transporcie pochodziło z Hueski w Aragonii, jeszcze przed wysłaniem zwierząt w podróż odnotowano tam ognisko zakażenia chorobą niebieskiego języka.

Co mówią przepisy?

Według przepisów nie należy przewozić bydła pochodzącego z miejsca, które znajduje się w odległości 150 km od ogniska choroby. Jak się okazuje, takiej gwarancji w dokumentach weterynaryjnych nie przedstawiono. W związku z tym Turcja, a później również Libia nie zezwoliły na zawinięcie statków do ich portów. Po nieudanej transakcji z Libią firma eksportowa World Trade pozostawiła zwierzęta na morzu i "zniknęła" - czytamy w dzienniku "El Mundo". Zwierzęta nie są własnością firmy, więc eksporter nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nadal trwają ustalenia, kto jest właścicielem krów.

Część zwierząt zdechło w transporcie

Opieką nad bydłem początkowo zajęła się firma transportowa, która liczyła na możliwość otrzymania pieniędzy. Dzięki systemowi uzdatniania wody morskiej do picia zwierzętom nie brakowało wody, jednak zaczęło brakować paszy. Zwierzęta głodowały przez wiele dni. Siano dla krów udało się załadować na Sycylii. Dotychczas w transporcie zdechły 22 krowy, poćwiartowano je i wrzucono do morza. Dopiero po dwóch miesiącach jednemu ze statków udało się zawinąć do portu na Cyprze. Drugi wrócił do portu w Kartaginie, skąd wypłynął, pozwolono mu jednak tylko na wpłynięcie do zatoki, bez zgody na zacumowanie i rozładunek.

Zwierzęta mają zostać wybite

Hiszpańscy lekarze weterynarii podjęli decyzje o wybiciu całego stada krów. W raporcie stwierdzono, że krowy ucierpiały z powodu długiej podróży i znajdują są w złym stanie. Nie nadają się do transportu poza Unię Europejską, ani też nie powinny być wpuszczone do UE. Za najlepsze wyjście z tej sytuacji uznano zabicie 850 zwierząt.

Jak informuje The Guardian prawnik Miquel Masramón, który reprezentuje firmę zarządzającą statkami, powiedział w sobotę, że wygląda na to, że w porcie trwają przygotowania do zabicia bydła. "Nie mamy żadnych oficjalnych informacji, ale sądzimy, że wyrzucą zwierzęta, a następnie zabiją je pistoletami elektrycznymi” - przekazał prawnik. Powiedział również, że próbki krwi pobrane od zwierząt w środę wieczorem przez Talia Shipping Line w celu zbadania czy chorują na pryszczycę, zostały zablokowane w porcie przez władze hiszpańskie. Próbek nie przekazano do laboratorium. Ministerstwo Rolnictwa zapewniło, że zwierzęta wypłynęły z Hiszpanii ze świadectwami zdrowia, które nie budziły zastrzeżeń.