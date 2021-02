Mjanma. Policja otworzyła ogień do protestujących przeciwko zamachowi stanu. Nie żyją 4 osoby

Policja otworzyła ogień do ludzi protestujących przeciwko zamachowi stanu w Mjanmie. W niedzielę zginęły co najmniej cztery osoby, a wiele innych zostało rannych. To najbardziej tragiczny bilans protestów od przejęcia władzy przez wojsko 1 lutego. Już drugi dzień wojsko stosuje silne represje wobec protestujących a także dziennikarzy. W niedzielę w centrum Rangunu w związku z protestami zatrzymano pięciu studentów.

Zobacz wideo Protesty Rohindżów w Bangladeszu. Kraj chce deportować uchodźców

Mjanma. Wojsko strzela do protestujących. Kobieta walczy o życie

Policja zaczęła strzelać do nas gazem łzawiącym około 9 rano. Wszyscy biegliśmy w różnych kierunkach. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Poczekam tu chwilę i zobaczę. To było naprawdę złe, było przerażające

- mówił jeden z protestujących w Rangunie reporterce "The Guardian".

Brutalne metody rozpraszania protestujących w Birmie

Funkcjonariusze zaczęli strzelać do manifestantów w różnych miejscach Rangunu po tym, jak nie udało im się rozproszyć tłumu przy pomocy gazu łzawiącego i granatów hukowych. W szpitalu zmarł jeden z mężczyzn, który trafił tam z raną postrzałową. Policja otworzyła też ogień do ludzi demonstrujących w mieście Dawei. W wyniku ostrzału zginęły tam trzy osoby, a około dwudziestu zostało rannych.

Protesty w Mjanmie

Mieszkańcy Mjanmy protestują przeciwko zamachowi stanu dokonanemu przez wojskowych. Domagają się też uwolnienia aresztowanych, w tym laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Od chwili przewrotu, czyli od 1 lutego, w Mjanmie aresztowano, oskarżono lub skazano co najmniej osiemset pięćdziesiąt osób. Przy czym liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ według lokalnych mediów, tylko w sobotę zatrzymano kolejnych czterysta siedemdziesiąt dziewięć osób.

