Tiger Woods nie usłyszy zarzutów za niebezpieczną jazdę. "Wypadki się zdarzają"

Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek 24 lutego golfista Tiger Woods miał wypadek samochodowy. Sportowiec doznał poważnych, choć niezagrażających życiu urazów i został przetransportowany do szpitala.

Tiger Woods miał wypadek. Sportowiec nie usłyszy jednak żadnych zarzutów

Jak podaje Reuters, Woods nie będzie oskarżony w związku z wypadkiem. Pojazd, którym jechał, stoczył się ze wzgórza. Na nagraniach widać, że samochód Woodsa został mocno zniszczony w wyniku wypadku. Ratownicy musieli używać specjalnych narzędzi, by wyciągnąć go z wraku.

Kalifornijskie służby przekazały, że Woodsowi nie zostaną postawione zarzuty niebezpiecznej jazdy. W samochodzie nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to, że mógł on znajdować się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W dodatku sportowiec po wypadku był przytomny. - Nie rozważamy żadnych zarzutów w tym wypadku - powiedział podczas konferencji prasowej szeryf hrabstwa Los Angeles Alex Villanueva. - To był wypadek, a wypadek nie jest przestępstwem. One niestety się zdarzają - dodał.

Wypadek golfisty był jednak na tyle poważny, że musiał on przejść operację w związku ze złamaną prawą nogą. Głowna lekarka szpitala, w którym operowany był Woods, zdradziła w oświadczeniu, że chirurdzy musieli ustabilizować złamanie przy pomocy pręta, śrub i szpilek. Zdaniem ekspertów nie jest wykluczone, że sportowiec będzie w stanie kontynuować karierę zawodową. Aktualnie dochodzi teraz do siebie w szpitalu.

