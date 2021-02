Korea Północna. Wojsko nie zauważyło zbiega, który przepłynął granicę i przeszedł kilka kilometrów pieszo

Granica między Koreą Północną a Koreą Południową jest jedną z najbardziej ufortyfikowanych i najlepiej strzeżonych na świecie. Mimo to, północnokoreańskiemu dezerterowi w skafandrze i płetwach udało się przepłynąć granicę na rzece i spędzić w strzeżonej strefie kilka godzin, zanim został zauważony przez wojsko.

REKLAMA

Rau rozmawiał z Sekretarzem Stanu USA. Wspomniał o definicji płci

Śledztwo wykazało, że szpiega kilkukrotnie pokazały kamery

Wiadomo, że mężczyzna ma około 20 lat i uciekł z Korei Północnej, ale nie jest jeszcze jasne, czy zbieg jest żołnierzem czy cywilem, a także jak udało mu się przekroczyć silnie ufortyfikowaną granicę - podaje południowokoreańska agencja informacyjna "Yonhap".

Prawdopodobnie udało mu się to przez zaniedbanie ze strony żołnierzy, którzy tamtej nocy, 16 lutego, byli na służbie. Jak wynika z wojskowego śledztwa, mężczyznę aż osiem razy wychwyciły kamery monitoringu, a dopiero za dziewiątym razem żołnierze go zauważyli. Ostatecznie został złapany po ponad sześciu godzinach w strefie zastrzeżonej, niedostępnej dla cywilów.

Kalifornijski wariant koronawirusa w USA. "Diabeł już tu jest"

Granica między Koreami jest pilnie strzeżona. Zazwyczaj

Mężczyzna po tym, jak przypłynął na teren Korei Południowej, wyszedł na brzeg około w 1:00 w nocy i już wtedy na kamerach pojawił się pięciokrotnie, dwa razy uruchamiając alarm. Na lądzie natomiast pokonał pieszo kilka kilometrów w strefie przygranicznej, kamery pokazały go wtedy kolejne trzy razy. Aresztowano go po trzygodzinnej obławie około 7:00 rano. Mówił, że planował dotrzeć do cywilów i bał się, że zostanie odesłany z powrotem do Korei Północnej - podaje rmf24.pl.

Żołnierze nie zauważyli zbiega, bo byli zajęci

Podczas śledztwa w tej sprawie okazało się, że jeden z żołnierzy był zajęty zmianą ustawień systemu alarmowego i wziął ostrzeżenia za błędy, a drugi rozmawiał przez telefon z innym członkiem bazy. Szefowie sztabu armii Korei Południowej ogłosili, że dołożą wszelkich starań, aby umocnić system ochrony granic, a ministerstwo obrony rozważa, kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to niedopatrzenie.

Jak przypomina agencja informacyjna "Yonhap", to nie pierwsza taka sytuacja na granicy. W listopadzie północnokoreański cywil przeskoczył przez płot ustawiony na granicy. Obwiniano wówczas wadliwe działanie czujników, które były zainstalowane przy ogrodzeniach. Rmf24.pl przypomina też o sytuacji, kiedy w 2019 roku do Korei Południowej dostała się drewniana łódź z czwórką pasażerów na pokładzie.