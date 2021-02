USA. Zatrzymano żonę szefa meksykańskiego kartelu narkotykowego

Emma Coronel Aispuro, żona najsłynniejszego meksykańskiego szefa kartelu narkotykowego Joaquína „El Chapo” Guzmána, została aresztowana w Wirginii pod zarzutem handlu narkotykami. Miała także pomóc mężowi w ucieczce z więzienia w 2015 r. Sam Guzmán został skazany na dożywocie podczas nowojorskiego procesu w 2019 r.

Emma Coronel urodziła się w Kalifornii, a dorastała w Meksyku, gdzie podobno spotkała Guzmana na jakimś lokalnym festiwalu. Miała wtedy 17 lat, a on 51. Para ma dziewięcioletnie córki bliźniaczki.

Emma szukała sławy. Wypuściła na rynek serię ubrań, niektóre opatrzone charakterystycznym wizerunkiem wąsatego "El Chapo", próbowała też zostać influencerką w mediach społecznościowych i pojawiła się w amerykańskim reality show.

31-letnia obecnie żona szefa kartelu jest oskarżona o spiskowanie przy dystrybucji kokainy, metamfetaminy, heroiny i marihuany do Stanów Zjednoczonych, a także o pomoc w przygotowanie ucieczki Guzmana z więzienia w 2015 r. Ucieczka była dość spektakularna - "El Chapo" uciekł przez ponad 1,5-kilometrowy tunel z dobrze chronionego, meksykańskiego więzienia Altiplano.

Po ponownym aresztowaniu Guzmána w Meksyku w styczniu 2016 r. Coronel Aispuro prawdopodobnie zaangażowała się w planowanie kolejnej ucieczki z więzienia, przed ekstradycją Guzmána do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 roku

- jak pisze w oświadczeniu wydanym w poniedziałek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Adwokat Emmy Coronel, Jeffrey Lichtman, odmówił komentarza.

Emma Coronel "była zaangażowana w handel narkotykami od kiedy była małą dziewczynkę"

Ojciec Emmy Coronel został aresztowany w 2013 roku wraz z jednym ze swoich synów i kilkoma innymi mężczyznami za handel narkotykami.

Była zaangażowana w handel narkotykami, od kiedy była małą dziewczynką. Zna wewnętrzne zasady funkcjonowania kartelu Sinaloa

- mówił Mike Vigil, były szef ds. operacji międzynarodowych dla cbsnews.com. Powiedział też, że może być chętna do współpracy, bo ma ogromną motywację, czyli swoje dzieci.

Kartel narkotykowy Guzmana "El Chapo" wciąż działa

Mimo, że Guzman został aresztowany dwa lata temu, kartel Sinaloa wciąż jest potężną siłą - pisze "The Guardian". Kierują nim synowie Guzmana, a kiedy jeden z nich, Ovidio, został aresztowany, bandyci z kartelu najechali miasto Culiacán i zmusili państwowe siły bezpieczeństwa do uwolnienia go.

Prezydent Meksyku, López Obrador, bronił tego posunięcia i mówił, że uwolnienie młodszego Guzmána zapobiegło dalszemu rozlewowi krwi.

Poniedziałkowe aresztowane Emmy amerykańskie media nazywają największym zwrotem akcji w krwawej, międzynarodowej historii kartelu Sinaloa, który jest uważany za jedną z największych i najbardziej brutalnych meksykańskich organizacji zajmujących się handlem narkotykami.

Coronel, obywatelka Stanów Zjednoczonych i Meksyku, ma pojawić się we wtorek w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie podczas wideokonferencji.