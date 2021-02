Włochy. Na cmentarzu w Camogli osunęła się ziemia. Ok. 200 trumien wylądowało w wodzie i na skałach

Część cmentarza we włoskiej miejscowości Camogli w regionie Liguria zapadła się do morza. W wodzie i na skałach znalazło się dwieście trumien. Do wody zsunęły się również dwie kaplice, w których znajdowały się ludzkie szczątki.

2 Twitter.com/Tg1Rai Otwórz galerię Na Gazeta.pl