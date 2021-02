Trump w 2019 r. proponował Kimowi przelot Air Force One. BBC o kulisach rozmów w Hanoi

BBC w trzecim odcinku dokumentalnego serialu "Trump Takes On the World" ujawnia kulisy rozmów ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem, do których doszło w Hanoi w 2019 r. Jak podkreśla BBC, to, co zobaczyli świadkowie tych wydarzeń, "zaskoczyło nawet najbardziej doświadczonych dyplomatów".

