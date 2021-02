USA. Blisko połowa republikanów jest gotowa opuścić partię i przejść do Trumpa. Ale jest warunek

Jeśli we frakcji republikańskiej dojdzie do podziału, wyborcy Trumpa są gotowi przejść do jego ugrupowania. Poparcie dla byłego prezydenta nie spada nawet zakończeniu drugiego już procesu impeachmentu - wynika z doniesień "USA Today".

46 procent badanych byłoby gotowe zmienić popieraną partię i dołączyć do Trumpa, a 27 proc. zostałoby w GOP, czyli Grand Old Party jak potocznie nazywa się ugrupowanie Republikanów. Sondaż był przeprowadzony przez Suffolk University dla "USA Today" na grupie 1000 osób, które głosowały w ostatnich wyborach na Donalda Trumpa. Co ciekawe z ankiety wynika, że połowa badanych twierdzi, że GOP powinna stać się „bardziej lojalna wobec Trumpa”, nawet za cenę utraty poparcia wśród republikanów z establishmentu. To przejaw silnego przywiązania do osoby byłego prezydenta.

Poparcie dla Donalda Trumpa nie spada

Donald Trump nie ogłosił jeszcze oficjalnie powołania nowego ugrupowania. Ostatnio były prezydent spotkał się z przywódcą republikanów w Izbie Reprezentantów, z którym rozmawiał o starcie w wyborach do Kongresu w 2022 roku. "Prezydent Trump zobowiązał się pomóc republikańskim kandydatom w wyborach do Senatu i Izby Reprezentantów w 2022 roku" - czytamy w komunikacie opublikowanym po spotkaniu. W oświadczeniu napisano również, że popularność Trumpa nigdy nie była tak duża jak obecnie.

- Czujemy, że republikanie nie walczą wystarczająco dla nas i wszyscy widzimy, jak Donald Trump walczy o nas z największą siłą każdego dnia - mówił w rozmowie z "USA Today" Brandon Keidl, 27-letni republikanin i właściciel małej firmy z Milwaukee po przeprowadzeniu badania. - Ale są też republikanie z establishmentu, którzy po prostu zgadzają się z demokratami i wszystkim, i nigdy się nie cofają - dodał.

Trump znowu "przejmie" republikanów?

Wysokie wyniki poparcia dla Trumpa nie są korzystne dla przywódców Partii Republikańskiej, którzy zakładali, że fiasko polityka w reelekcji i drugi impeachment odstraszą jego zwolenników. 76 procent ankietowanych odpowiedziało, że poparłoby kandydaturę byłego prezydenta, jeśli zdecydowałby się na start w wyborach w 2024 roku. Według analityka Francisa Zovko Trump nie musi wcale zdecydować się na utworzenie nowego ugrupowania. - Myślę, że po prostu przejmie Partię Republikańską, podobnie jak w 2016 roku. Wszyscy myśleli, że to wielki żart, a pod koniec już się nie śmiali - komentuje Zovko na łamach "USA Today".

